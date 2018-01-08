Фотофакт: В Германии белорусский дальнобойщик не заметил «хвост» пробки 3 8.01.2018, 21:00

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ДТП случилось сегодня утром рядом с Ганновером.

Смертельное ДТП случилось сегодня утром на трассе А2 рядом с Ганновером, сообщает «Онлайнер». Новость подтверждается на сайте местной полиции. На фото видны два искореженных автопоезда. Один из них — Scania — в раскраске белорусской транспортной компании R Group.

По информации немецкой полиции, ДТП случилось сегодня утром. 44-летний водитель Scania с полуприцепом, направляясь из Берлина в Ганновер, не заметил «хвост» пробки и столкнулся со стоящим автопоездом DAF. По нашей информации, за рулем Scania находился белорус. Он умер на месте происшествия. Водитель DAF доставлен в больницу.

Движение не трассе было закрыто на 4 часа. Полиция разыскивает свидетелей. Предварительный ущерб от ДТП немецкие органы правопорядка оценили в 300 тысяч евро.