Каким белорусский баскетбол был 20 лет назад Анастасия Уткина, «Трибуна»

8.01.2018, 21:25

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Ностальгический пост о нашем баскетболе конца 90-х.

Хаким Оладжувон и Шакил О’Нил на обложке программки к чемпионатам Беларуси! Шёл 1997 год...

Сейчас это что-то исключительное для белорусского баскетбола. Вы вряд ли где-нибудь найдёте анонсы к предстоящим матчам чемпионата, а программку к мужскому и женскому первенству федерация не готовит уже очень давно. Но 20 лет назад программки не были экзотикой.

На первых страницах располагалась история чемпионатов, информация о директорате и апелляционном совете. Был календарь на второй этап и плей-офф, а еще и статистика игроков.

Нет, это фотография не отечественного чемпионата конца 90-х. Это всего лишь обложка программки, которую федерация выпустила в сезоне-1997/1998.

Нет ничего удивительного в том, что первыми чемпионами стали минские клубы – «РТИ» и «Горизонт». Эти команды представляли честь нашей республики во всесоюзном чемпионате и в составах команд были собраны сильнейшие баскетболисты. С другой стороны участие этих команд вызвало больший интерес у других участников, которых в первый сезон было рекордное количество – 21 команда приняла старт в первом чемпионате, – программа национального чемпионата 1997-1998.

В VI чемпионате старт приняли восемь мужских и семь женских команд. Программка чемпионата была выпущена после первого круга.

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МУЖСКОЙ ЧЕМПИОНАТ

«Гродно-93» сейчас старейшая команда в чемпионате Беларуси. Команда с традицией и отличной баскетбольной школой. В сезоне-1997/1998 за гродненский клуб выступали Андрей Василевко и Александр Кудрявцев (тот, что в «Цмоках»).

В 2018 году сказали бы, что это самая топовая команда в чемпионате. «РТИ-ОЗАА» была фаворитом, в то время за неё играл Георгий Кондрусевич.

Самая возрастная команда того сезона, за которую выступали Николай Бузляков (тренер «Гомель-Сож») и Евгений Пустогвар (отец игрока национальной сборной Александра Пустогвара), а тренировал «Автозаводец» Андрей Снытин, отец Екатерины Снытиной.

«Папирус» был крепким середняком, но за него выступали серьёзные игроки. Например, Геннадий Мостов, а еще и Дмитрий Новицкий, который сейчас тренирует многие белорусские команды.

В конце 90-х сильная команда была и у Гомеля. Тогда за «Гомель-Сож» играл даже отец Анастасии Веремеенко. А парень, который держит баскетбольный мяч, сейчас тренирует молодежь в «Цмоках».

В Беларуси был свой «Локомотив». За витебское «Локо» в 90-х играл нынешний помощник Трофимовой по «Горизонту» Андрей Клемезь.

ЖЕНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

«РШВСМ-Горизонт» была самой титулованной командой среди женских команд в Беларуси. Начиная с 1992 года, «Горизонт» выиграл пять чемпионских титулов. Немудрено, что именно в такой команде было больше всего звёздных игроков. Наталья Трофимова и Ольга Подобед в нижнем ряду. Через 10 лет тренер этой команды станет бронзовым призёром чемпионата Европы по баскетболу. Этим тренером был Анатолий Буяльский. А рядом с ним стоит Ольга Мурашкина (Масилёнене).

В сезоне-1997/1998 даже играла Татьяна Троина, недавно завершившая профессиональную карьеру. Тогда она выступала за «РУОР-Гарызонт-2». И уже тогда под своим коронным №13!

Александр Шимковяк не всегда тренировал гродненскую «Олимпию». 20 лет назад он работал в Бобруйске. Под его началом училась играть в баскетбол Надежда Дрозд, которую он всегда советовал заигрывать за национальную сборную. Только к Шимковяку прислушались очень поздно. На фотографии Надежда в форме под №5.

На этой фотографии королева белорусского баскетбола. Еще не заметили? Под №7 за «БелГУТ» выступала Елена Левченко. Она еще не уехала в США, она еще не самая известная белорусская баскетболистка в мире. Тогда она была просто перспективной центровой.

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В конце 90-х исполнительным директором федерации был Владимир Василевский. Владимир Рассеко, ныне занимающий пост заместителя председателя БФБ и бывший директор РЦОП по игровым видам спорта, в то время был инспектором чемпионата. Гендиректор «Цмоки-Минск» Юрий Шакола тогда был всего лишь юрисконсультом.

Большинство игроков, выступавшие за разные команды в мужской и женской части чемпионатов, навсегда остались в белорусском баскетболе. Кто-то занимает должности в федерации или других спортивных организациях, кто-то работает рефери, а кто-то до сих пор тренирует.

Анастасия Уткина, «Трибуна»