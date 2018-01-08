Фотофакт: В РФ на билборде изобразили немецкий бомбардировщик 15 8.01.2018, 21:35

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На социальной рекламе изобразили бомбардировщик люфтваффе Heinkel He 111.

На дороге около российского города Киров размещен баннер социальной рекламы государственного учреждения «Авиалесоохрана», на котором изображен бомбардировщик люфтваффе Heinkel He 111. На эту странность обратил внимание пользователь портала D3.ru.

По утверждениям разместившего фото пользователя, плакат висит уже четыре года на объездной Подгорянка-Шихово, и никого не смущает, что там немецкий бомбардировщик. На плакате самолет летит по направлению от лесного пожара, а не к нему. В комментариях пользователи шутят, что Heinkel He 111 только что отбомбился.

Фото: orfosvinstvo. d3.ru

Напомним, что Heinkel He 111 один из основных бомбардировщиков люфтваффе, всего было выпущено 7600 таких самолетов. Именно они в ночь на 22 июня 1941 года нанесли бомбовой удар по приграничным аэродромам, городам, укреплениям СССР.

Российские дизайнеры не впервые путают советскую технику с немецкой. К примеру, два года назад в Благовещенске к 23 февраля вывесили баннер с немецкими танками «Тигр» и «Пантера».