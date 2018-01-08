В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег

В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег1
- 8.01.2018, 22:05
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Снег растаял в этот же день.
В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефре выпал снег.
Снег в пустыне заснял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie, передает РБК.
«В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег», — сказано в описании к фотографиям. По данным агентства, снег растаял в этот же день, 8 января, когда температура воздуха «пришла в норму».
В прошлом году снег в Сахаре выпал в декабре. Тогда аномалию также запечатлел Карим Боучатата. Он отмечал, что не наблюдал снег в этом регионе с 2013 года и, по его словам, местные жители были «очень удивлены» такой погоде.
بالصور .. الثلوج تغطي صحراء عين الصفراءhttps://t.co/dSXdFZ0eZR pic.twitter.com/fp4VarqiBg— TSA عربي (@tsaarabi) 8 января 2018 г.