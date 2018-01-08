В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег 1 8.01.2018, 22:05

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Снег растаял в этот же день.

В Алжире, в пустыне Сахара, в городе Айн-Сефре выпал снег. ​

Снег в пустыне заснял фотограф Карим Боучатата, его работы опубликовал местный портал TSA Algerie, передает РБК.

«В пустыне появился красивый пейзаж, где встретились мягкость золотых песков и чистый белый снег», — сказано в описании к фотографиям. По данным агентства, снег растаял в этот же день, 8 января, когда температура воздуха «пришла в норму».

В прошлом году снег в Сахаре выпал в декабре. Тогда аномалию также запечатлел Карим Боучатата. Он отмечал, что не наблюдал снег в этом регионе с 2013 года и, по его словам, местные жители были «очень удивлены» такой погоде.