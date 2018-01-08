Две жительницы Новополоцка во второй раз попали в финансовую пирамиду 3 8.01.2018, 22:36

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Одна перевела в адрес жителей России $5 800, а вторая $2 800.

Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено два уголовных дела по фактам завладения денежными средствами мошенническим путем у жителей Новополоцка, сообщает vkurier.by официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Потерпевшими по уголовному делу являются две жительницы Новополоцка, которым на мобильные телефоны звонили незнакомые люди и предлагали вернуть ранее вложенные денежные средства в финансовую пирамиду. Для получения денег необходимо было якобы застраховать и перевести доллары США в адрес жителей РФ с помощью двух систем денежных переводов. Для того, чтобы вернуть и получить намного большую сумму, потерпевшим предлагалось «застраховать» и сделать дополнительные переводы.

Таким образом, 57-летняя женщина в течение месяца летом прошлого года перевела более 2 800 долларов США, 45-летняя женщина в течении недели в ноябре 2017 года – более 5 800 долларов США.

Следователями проведены допросы потерпевших, к материалам уголовного дела приобщены сведения о телефонных соединениях и банковские документы, подтверждающие денежные переводы в РФ. В ходе предварительного следствия направлены поручения об оказании правовой помощи в Российскую Федерацию об установлении подозреваемых лиц.

Расследование уголовных дел продолжается.