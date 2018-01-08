Папа римский призвал мировое сообщество помнить о войне в Украине 8.01.2018, 23:00

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Международному сообществу следует помнить, что в Украине продолжается вооруженный конфликт.

Об этом папа римский Франциск заявил сегодня в речи, обращенной к послам, аккредитованным в Ватикане, сообщает "Радіо Ватикану".

"Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными... в Украине. Прошедший год посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну и в дальнейшем приносит страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронутых войной, и потерявшим своих самых дорогих, нередко – детей и пожилых", – сказал он.

Радио отмечает, что речь папы римского в этом году была сосредоточена на 100-летии завершения Первой мировой войны и 70-летии принятия Всеобщей декларации прав человека.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.