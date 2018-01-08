Россия оставит белорусские НПЗ без прибыли? 8.01.2018, 23:06

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Минфин РФ готов обнулить пошлины на нефть.

Прогнозы белорусских властей относительно роста ВВП в 2018 году во многом обусловлены возросшей ценой на нефть, которая с конца октября держится выше 60 долларов за баррель (цена Urals за 11 месяцев 2017 года составила 52,2 доллара за баррель, в 2016 году — 41,6 долларов, в 2015 году — 51 доллар). «Белрынок» рассказывает, какие среднесрочные риски имеет этот сценарий.

По итогам 2016 года белорусские нефтяники считали потери из-за резко изменившейся внешней конъюнктуры и нефтяного «секвестра» РФ. Потери на самом деле были драматичными: из-за резкого падения цены на нефть и, как следствие, снижения экспортных цен на нефтепродукты белорусские НПЗ недополучили 1,65 млрд. долларов валютной выручки. Еще около 1,2 млрд. долларов составили их потери из-за сокращения поставок российской нефти («Нафтан» и Мозырский НПЗ стали заложниками белорусско-российского газового конфликта).

Напомним, в 2016 году отечественные НПЗ импортировали из РФ 18,157 млн. тонн нефти вместо планируемых 24 млн. тонн. В результате экспорт нефтепродуктов упал на 23% по сравнению с 2015 годом – до 13,004 млн. тонн, а валютная выручка — на 39%, до 4,034 млрд. долларов. Как следствие, чистые потери экспортных доходов белорусской нефтянки (разница между затратами на импорт нефти и выручкой от экспорта нефтепродуктов) достигли около 400 млн. долларов. В итоге вклад нефтеперерабатывающей отрасли в национальную экономику резко упал: добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016 году составила всего лишь 0,5% (при том, что доля нефтепереработки в промышленности — более 13%, а в экспорте — около 17%).

Подорожавшая нефть повысила стоимость белорусской экспортной корзины нефтепродуктов. Хотя за 10 месяцев 2017 года Беларусь снизила экспорт нефтепродуктов на 14,9% в сравнении с январем-октябрем 2016 года — до 9,908 млн. тонн, в стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов из Беларуси вырос на 20,5%, или на 716,649 млн. долларов, — до 4,218 млрд. долларов. Средняя цена экспортируемых Беларусью нефтепродуктов в январе-октябре прошлого года выросла на 41,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 г и составила 426 долларов за тонну.

Если растет цена на нефть, то растут и экспортные пошлины на нефтепродукты (они полностью перечисляются в бюджет Беларуси). По оценкам, по итогам года их размер может приблизиться к 1 млрд. долларов. Кроме того, в 2017 году Беларусь впервые получила возможность зачислить в свой бюджет экспортные пошлины от перетаможки 6 млн. тонн российской нефти. Эти пошлины благодаря возросшей в 2016 году цене нефти существенно упрочили конструкцию белорусского бюджета-2017.

По оценочным данным, по итогам 2017 года объем экспортных пошлин от перетаможки 6 млн. тонн российской нефти и экспорта белорусских нефтепродуктов может составить около 1,5 млрд. долларов.

В 2018 году условия поставок российской нефти для Беларуси не изменились: 18 млн. тонн российской нефти будет поставлено на переработку, еще 6 млн. тонн – для растаможки. Следовательно, если мировые цены на нефть сохранят нынешний тренд роста, то конструкция белорусского бюджета-2018 благодаря «нефтяному» фактору еще более упрочится.

Правда, это в том случае, если Россия не будет форсировать завершение налоговой реформы в своей нефтяной отрасли. Но, судя по всему, в 2018 году принципиальных изменений в этой здесь не ожидается, а вот через год – вполне возможно.

Минфин РФ готов обнулить пошлины на нефть с 2019 года

Сейчас белорусские НПЗ покупают нефть в РФ без пошлины, поэтому она для Беларуси ниже мировой цены. Тем не менее, российские цены потихоньку приближаются к мировым из-за налоговой реформы в нефтяной отрасли РФ. Но пока эта налоговая реформа не завершена (то есть, экспортные пошлины на нефть не обнулены), Беларусь получает нефтяные субсидии от переработки российской нефти. Причем, чем выше мировая цена на нефть, тем больший объем нефтяных субсидий получает Беларусь (согласно экспертным оценкам, для Беларуси оптимальная цена на нефть – 60-70 долларов за баррель). Однако уже скоро Беларусь может лишиться этих субсидий.

Напомним, в течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Ключевым направлением реформы является завершение налогового маневра с обнулением экспортных пошлин на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Министерство финансов РФ предлагало обнулить экспортную пошлину на нефть уже с 2018 года. Но против этого выступает Минэнерго, которое считает, что это может привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и закрытию ряда НПЗ.

Обнуление пошлин автоматически приведет к повышению внутренней цены на нефть в России, а это в свою очередь чревато резким снижением маржи НПЗ.

Поэтому российский Минфин предлагает поддержать нефтепереработку через отрицательные акцизы на нефть: при продаже нефти компании будут выставлять НПЗ акциз на нефть, который будет уплачиваться в бюджет, а затем НПЗ смогут получить вычет на сумму акциза, но в увеличенном размере — с повышающим коэффициентом.

Теперь этот вопрос в РФ снова актуализирован. Минфин и Минэнерго РФ до 15 января 2018 года должны представить в правительство предложения по стимулированию модернизации НПЗ. В Минэнерго РФ обратился ряд компаний, которые хотят стимулирования нефтепереработки за счет компенсации акциза на нефтепродукты. Министерство финансов РФ выступает за привязку введения отрицательного акциза на нефтепродукты для поддержки нефтеперерабатывающих заводов к обнулению экспортной пошлины на нефть и завершению налогового маневра.

В Минфине считают, что ввести новую систему можно уже к началу 2019 года, но это надо делать вместе с отменой экспортной пошлины на нефть. «Мы тогда получим дополнительные доходы, которые можем потратить на стимулирование переработки. Сейчас нефтепереработка у нас не находится в какой-то критическом состоянии, требующем каких-то дополнительных мер стимулирования. Мы предложили решать проблему в целом», – рассказал журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

По его словам, комплексное решение позволит сократить неэффективную переработку и получить дополнительный доход, чтобы направить эти средства на поддержку эффективных НПЗ.

Также в 2019 году в российской нефтяной отрасли может быть введен налог на добавленный доход (НДД). Ожидается, что этот налог, призванный частично заменить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), будет стимулировать освоение новых месторождений и ускорит модернизацию российской нефтепереработки. Дополнительные поступления в бюджет от НДД оцениваются в 1 трлн. рублей.

Основная идея НДД – налогообложение не объема добываемой нефти (принцип НДПИ, взимаемого с выручки добывающих компаний), а дохода от ее продажи за вычетом экспортной пошлины, НДПИ, расходов на добычу и транспортировку. Ставка НДД составит 50%, при этом НДПИ упразднен не будет, но ставка будет снижена.

Со стороны нефтяников основным инициатором введения НДД выступает компания «Роснефть». По данным российских СМИ, президент этой компании Игорь Сечин вскоре после резкого падения цен на нефть и девальвации рубля направил письмо в правительство о необходимости более гибкого налогообложения в отрасли. Именно «Роснефть» ощутила основной груз налогового маневра в нефтегазовой отрасли, в ходе которого был резко – примерно с 15% до 33% – увеличен НДПИ, а параллельно уменьшены пошлины на экспорт нефти и темных нефтепродуктов, что значительно снизило рентабельность нефтепереработки. Для «Роснефти», которая все последние годы инвестировала в основном в нефтедобычу, в разработку шельфа, в покупку ТНК-ВР и «Башнефти», маневр оказался невыгоден. В относительном выигрыше от налогового маневра остались ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», а также «Сургутнефтегаз», которые до маневра активно инвестировали в НПЗ, повышая выход светлых нефтепродуктов и уменьшая долю мазута.

Законопроект об НДД для нефтяной отрасли был внесен в Госдуму в конце ноября 2017 года. Вслед за чем премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэнерго совместно с ФАС и ФНС подготовить необходимые проекты правовых актов. Они должны быть подготовлены в первом квартале 2018 года. В Минэнерго РФ отмечают, что принятие закона точно состоится в 2018 году, а заработает он в 2019 году.

Введение этих новаций приведет к заметному росту внутренних цен на нефть в РФ, а значит и для Беларуси. При этом обнуление пошлин на нефть означает, по сути, что Беларусь потеряет нефтяные субсидии, которые она сейчас имеет.

Факторы риска для нефтяных цен

Для мирового нефтяного рынка 2017 год ознаменовался сделкой между странами ОПЕК+, которые после рекордного падения цены на нефть в январе 2016 года до 27,7 долларов за баррель нефти марки Brent предприняли огромные усилия для ликвидации профицита. По итогам 2017 года эффект от сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти проявился в полной мере: цена нефти закрепилась выше 60 долларов за баррель, что отвечает интересам производителей, в первую очередь – России и Саудовской Аравии.

Между тем, для России участие в соглашении ОПЕК+ весьма противоречиво. С одной стороны, растут доходы российского бюджета, а с другой, — снижение добычи привело к тому, что доля российской нефти на мировом рынке снизилась на 0,4 п. п. до 11,1%. За счет роста спроса и снижения предложения основным бенефициаром сделки ОПЕК+ стали США: добыча увеличилась на 6,5% до 9,7 млн. баррелей в сутки. Благодаря развитию технологий сланцевой добычи американские производители смогли снизить себестоимость добычи до 30-40 долларов за баррель, что при текущей цене позволяет им работать с прибылью, к тому же сейчас этот сектор перестал быть «токсичным» для кредиторов.

В середине 2018 года производители планируют пересмотреть условия соглашения ОПЕК и, возможно, объявят план выхода. Насколько болезненным это станет для рынка, будет зависеть не только от тактики экспортеров, но и от поведения американских сланцевых производителей.

По мнению экспертов, теоретически усилия американских компаний способны и далее создавать помехи странам ОПЕК+. С другой стороны, по мере истощения резервов легкодобываемой нефти на сланцевых месторождениях будут расти расходы на добычу. Если это окажется так, то 2018 год может оказаться не менее успешным для производителей нефти и даже более стабильным.

Еще один фактор, который окажет влияние на цены, — радикальное снижение налогов на бизнес в США, что неминуемо скажется на всей мировой экономике. Конгресс США одобрил налоговую реформу 20 декабря 2017 года, а президент США подписал документ 22 декабря. По мнению экспертов, для России и стран ОПЕК радикальное снижение в США ставки корпоративного налога и предоставление компаниям других фискальных льгот могут обернутся падением мировых цен на их главный экспортный товар — нефть. При новых налоговых ставках часть американских фирм впредь готова будет добывать сланцевую нефть при более низких мировых ценах на этот энергоноситель, чем до сих пор считалось.

Таким образом, у американских компаний, занимающихся добычей как сланцевой, так и традиционной нефти, появился двойной стимул взяться за расширение производства: выросшие на мировом рынке цены и снижающиеся в Америке налоги. Поэтому, отмечают эксперты, в первой половине 2018 года США будут усиленно наращивать нефтегазовую добычу. Тем более, что доступные американским энергетическим компаниям запасы нефти и газа практически в одночасье увеличились, поскольку в рамках налоговой реформы Трампа эти фирмы получили право бурить на Аляске — в регионе, который до сих пор являлся природоохранной зоной.

Следовательно, отмечают эксперты, в краткосрочной и уж тем более в среднесрочной перспективе весьма вероятно снижение цен как на американскую нефть, которая будет все больше теснить в Соединенных Штатах импортируемую, в частности, саудовскую, так и на американский сжиженный природный газ, который США планирует экспортировать и в Европу, и в Азию, особенно в Китай.