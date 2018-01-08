Чем прославился «белорусский Тесла» 8.01.2018, 23:28

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Сегодня исполняется 170 лет со дня рождения белорусского ученого-естествоиспытателя Якова Наркевича-Иодко.

8 января исполняется 170 лет со дня рождения Якова Наркевича-Иодко — белорусского ученого-естествоиспытателя, врача, профессора электрографии и магнетизма. Tut.by вспомнил основные открытия Наркевича-Иодко, которые прославили его имя и повлияли на развитие мировой науки.

Изобретатель электрографии

Как отмечается на сайте Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, Наркевич-Иодко считал, что каждый человек представляет собой своеобразную электрическую машину. С одной стороны, она вырабатывает электричество и отдает его в окружающую среду, с другой — поглощает электричество из окружающей среды. Ученый попытался зарегистрировать процесс поглощения и испускания электричества организмом. Он обнаружил свечение рук человека в поле высоковольтного генератора и изобрел простое электрическое устройство. Оно позволяло запечатлеть это свечение на фотопластинке.

С помощью этого устройства ученый сделал электрографические снимки монет, медалей, листьев растений. Свой способ фотографирования Наркевич-Иодко назвал «электрографией».

Но его изобретение было забыто и получило второе дыхание благодаря опытам ученого и изобретателя Николы Теслы, который сконструировал «трансформатор Тесла» (резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение высокой частоты. — Прим.). Поэтому Наркевича-Иодку называли «белорусским Теслой».

Как писал исследователь Владимир Киселев в журнале «Техника — молодежи», «а дело было простым — фотографии разрядов, сделанные Теслой, получались не прямым засвечиванием фотографической эмульсии этими разрядами, как в опытах Я. О. Наркевича-Йодко, а обычной фотосъемкой». В свою очередь советский ученый Семен Кирлиан усовершенствовал трансформатор Тесла. «Эффект Кирлиана» используется для нахождения скрытых дефектов в металлах.

У истоков создания радио

В разных странах создателями радио считают разных людей. К примеру, в СССР считалось, что это сделал Александр Попов, в Германии — Генрих Герц, в США (среди прочих) называют Томаса Эдисона и Никола Теслу. Иными словами, создание радио было коллективным творческим процессом, к которому приложил руку и Наркевич-Иодко.

На сайте Республиканской научно-технической библиотеки цитируется протокол заседания Французского физического общества за декабрь 1898 г.: «Лоджу принадлежит первая идея телеграфии без проводов, если мы не пожелаем дойти до Наркевича-Иодки, который двумя-тремя годами раньше выполнил в Вене очень интересные передачи с катушкой Румкорфа, соединенной с землей, антенной и приемником, образованным из антенны и телефона, также заземленного …».

Как объясняется на сайте Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, «внешне эти опыты напоминают опыты по регистрации радиосигналов, прибор, использовавшийся Наркевичем-Иодко, не являлся радиоприемником в современном понимании этого слова, так как действие его было основано не на регистрации электромагнитных волн, а на явлении электромагнитной индукции».

Метеорология и лечение больных

На территории своего имения Наднеман (деревня Узденского района Минской области, 80 км южнее Минска) Наркевич-Иодко построил метеорологическую станцию — первую на территории Беларуси. Она вошла в сеть станций Главной физической обсерватории Санкт-Петербургской академии наук. Сначала получила статус станции 2-го разряда, позднее, после дополнительного оснащения специальными приборами, — станции 1-го разряда.

Ученый проводил наблюдения за давлением, влажностью и температурой воздуха, направлением и силой ветра, осадками. Любопытно, что метеостанция была оборудована первоклассными приборами, некоторые из которых были изобретены самим Наркевичем-Иодко.

Самый известный среди них — лизиметр, который использовался для измерений влажности почвы. Кроме того, ученый предложил способ определения скорости движения облаков и на одном из заседаний Метеорологической комиссии продемонстрировал прибор, использованный для этой цели.

Около имения Наднеман был создан санаторий. Кстати, во время экспериментов Наркевич-Иодко обнаружил разницу в электрографической картине одинаковых участков тела разных людей (больных и здоровых, утомленных и возбужденных, спящих и бодрствующих). Но все-таки его методы лечения были более консервативны: он лечил кумысом легочных больных (причем крестьян — бесплатно), а в оранжерее дворца оборудовал солярий.

Взорвали дворец, чтобы не достался немцам

Увы, время и люди не пощадили дворец Наркевичей-Иодко в Наднемане. До Второй мировой войны там размещался детский санаторий. Во время войны партизаны взорвали дворец, чтобы немцы не разместили здесь свой штаб.

В 1994 году внучатый племянник Якуба Наркевича-Иодко Кристиан Наркевич-Лейн, который проживает в Чикаго и является владельцем музея архитектуры и дизайна, пытался начать на собственные деньги реставрацию дворца в Наднемане. Однако местные власти не спешили с началом работ. В 1995 году рухнули остатки главной башни, на которой когда-то стояла эолова арфа (ряд труб, которые при порывах ветра издавали разные звуки, стояли на галерее самой высокой башни дворца. — Прим.).

В 2014 году началась реставрация въездной брамы усадьбы. Средства на реконструкцию собрал Благотворительный фонд имени профессора Якова Наркевича-Иодко. Возможно, рано или поздно усадьба будет восстановлена и вернется во времена своей славы.