Если есть в кармане пачка аспирин 3 Антон Тихонов, «Эхо Москвы»

8.01.2018, 23:23

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Молекулярный биолог - о неожиданном свойстве аспирина.

Аспирин в низких дозах уже давно прописывают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями для снижения риска инфаркта, инсульта и других осложнений.

Так как болезни сердца и сосудов очень распространены и в основном развиваются в пожилом возрасте, за последнюю пару десятилетий множество людей 60-80 лет принимали аспирин. Врачи заметили, что принимающие аспирин реже болеют раком, и решили подробно изучить этот эффект.

Недавно были опубликованы результаты масштабного исследования связи аспирина и онкологических заболеваний, проведенного группой профессора Келвина Цоя из Китайского университета Гонконга.

В исследовании принимали участие 600 000 человек, средний возраст которых составил 67,5 лет. 200 000 из них на протяжении многих лет (в среднем — 7,7) принимали аспирин в низких дозах. За пациентами наблюдали на протяжении 14 лет.

Оказалось, что люди, принимающие аспирин, существенно реже болеют многими распространенными видами рака. Особенно сильным снижение риска было для опухолей желудочно-кишечного тракта.

Рак пищевода и рак печени – снижение на 47%

Рак желудка – на 38%

Рак поджелудочной железы – на 34%

Колоректальный рак – на 24%

Кроме того, снижается риск развития рака легких, простаты и лейкемии.

Это далеко не единственная работа о пользе аспирина. Недавнее исследование группы Эндрю Чана, в котором участвовали 120 000 человек, показало, что аспирин в низких дозах на 15% снижает смертность от рака у мужчин и на 7% у женщин.

Пока что аспирин не прописывают в качестве средства профилактики рака. Но есть основания полагать, что вскоре научный факт станет медицинской рекомендацией.

Ах да, низкая доза – это 80 мг в день. Эффект заметен при многолетнем применении.

Антон Тихонов, молекулярный биолог, научный директор генетической лаборатории yRisk, «Эхо Москвы»