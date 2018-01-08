Если есть в кармане пачка аспирин

Если есть в кармане пачка аспирин3
- Антон Тихонов, «Эхо Москвы»
- 8.01.2018, 23:23
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Молекулярный биолог - о неожиданном свойстве аспирина.
Аспирин в низких дозах уже давно прописывают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями для снижения риска инфаркта, инсульта и других осложнений.
Так как болезни сердца и сосудов очень распространены и в основном развиваются в пожилом возрасте, за последнюю пару десятилетий множество людей 60-80 лет принимали аспирин. Врачи заметили, что принимающие аспирин реже болеют раком, и решили подробно изучить этот эффект.
Недавно были опубликованы результаты масштабного исследования связи аспирина и онкологических заболеваний, проведенного группой профессора Келвина Цоя из Китайского университета Гонконга.
В исследовании принимали участие 600 000 человек, средний возраст которых составил 67,5 лет. 200 000 из них на протяжении многих лет (в среднем — 7,7) принимали аспирин в низких дозах. За пациентами наблюдали на протяжении 14 лет.
Оказалось, что люди, принимающие аспирин, существенно реже болеют многими распространенными видами рака. Особенно сильным снижение риска было для опухолей желудочно-кишечного тракта.
Рак пищевода и рак печени – снижение на 47%
Рак желудка – на 38%
Рак поджелудочной железы – на 34%
Колоректальный рак – на 24%
Кроме того, снижается риск развития рака легких, простаты и лейкемии.
Это далеко не единственная работа о пользе аспирина. Недавнее исследование группы Эндрю Чана, в котором участвовали 120 000 человек, показало, что аспирин в низких дозах на 15% снижает смертность от рака у мужчин и на 7% у женщин.
Пока что аспирин не прописывают в качестве средства профилактики рака. Но есть основания полагать, что вскоре научный факт станет медицинской рекомендацией.
Ах да, низкая доза – это 80 мг в день. Эффект заметен при многолетнем применении.
Антон Тихонов, молекулярный биолог, научный директор генетической лаборатории yRisk, «Эхо Москвы»