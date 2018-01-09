Видеофакт: Кит спас женщину от тигровой акулы 5 9.01.2018, 7:34

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Животное подняло пловчиху над поверхностью воды.

Горбатый 20-тонный кит спас женщину-исследователя Нэн Хаузер от тигровой акулы. Об этом говорится в Youtube канале поставщика медиа-контента Caters Clips.

Инцидент произошел в южной части Тихого океана вблизи островов Кука. 63-летняя биолог плавала возле кита и не обратила внимание, как к ним подплыла трехметровая тигровая акула, которая является одним из самых опасных хищников в воде для человека.

По словам женщины, кит, увидев опасность, начал защищать ее, укрывая плавниками. В один момент млекопитающее подняло Хаузер на спине над поверхностью воды.

Сама исследователь отмечает, что рядом плавал еще один кит, который также пытался отогнать от нее акулу. Она уверена, что этот случай подтверждает наличие у китов инстинкта защищать других существ, в том числе человека.