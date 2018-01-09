КНДР и Южная Корея впервые с 2015 года начали переговоры 1 9.01.2018, 7:38

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Фото: EPA

Перед началом встречи делегации пожали руки и обменялись короткими репликами.

В демилитаризованной деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи в 10.00 по местному времени (4.00 по Минску) 9 января стартовали дипломатические переговоры между Пхеньяном и Сеулом, сообщило агентство Yonhap (перевод – gordonua.com).

Возглавляющий делегацию КНДР, председатель комитета по мирному объединению Ри Сон Гвон и глава южнокорейской делегации, министр по делам национального объединения Чо Мен Ген перед началом встречи пожали руки, отмечает CNN.

Reporters have been asked to leave the Peace House as representatives from North Korea and South Korea get down to proper negotiations. Follow here for live updates: https://t.co/xUSKXKgqLO pic.twitter.com/SYwoCrNQVj — CNN International (@cnni) 9 января 2018 г.

Представитель КНДР заявил, что ожидает диалога "в духе откровенности и доверия". Его южнокорейский визави отметил, что "начало – уже полдела".

Основной темой переговоров должно стать потенциальное участие КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Также стороны планируют обсудить "пути улучшения долговременных связей".

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны, так как после войны 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

Последняя встреча высокопоставленных представителей Сеула и Пхеньяна прошла в декабре 2015 года. КНДР прекратила переговоры после того, как Южная Корея вышла из проекта промышленной зоны Кэсон в Северной Корее. Сеул назвал свой шаг ответом на ядерные испытания КНДР.

3 января 2017 года глава КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о возобновлении "горячей линии" с Южной Кореей. Телефонные переговоры представителей двух стран состоялись в тот же день.