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КНДР и Южная Корея впервые с 2015 года начали переговоры

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  • 9.01.2018, 7:38
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Фото: EPA

Перед началом встречи делегации пожали руки и обменялись короткими репликами.

В демилитаризованной деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи в 10.00 по местному времени (4.00 по Минску) 9 января стартовали дипломатические переговоры между Пхеньяном и Сеулом, сообщило агентство Yonhap (перевод – gordonua.com).

Возглавляющий делегацию КНДР, председатель комитета по мирному объединению Ри Сон Гвон и глава южнокорейской делегации, министр по делам национального объединения Чо Мен Ген перед началом встречи пожали руки, отмечает CNN.

Представитель КНДР заявил, что ожидает диалога "в духе откровенности и доверия". Его южнокорейский визави отметил, что "начало – уже полдела".

Основной темой переговоров должно стать потенциальное участие КНДР в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Также стороны планируют обсудить "пути улучшения долговременных связей".

Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны, так как после войны 1950–1953 годов страны так и не подписали мирное соглашение.

Последняя встреча высокопоставленных представителей Сеула и Пхеньяна прошла в декабре 2015 года. КНДР прекратила переговоры после того, как Южная Корея вышла из проекта промышленной зоны Кэсон в Северной Корее. Сеул назвал свой шаг ответом на ядерные испытания КНДР.

3 января 2017 года глава КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о возобновлении "горячей линии" с Южной Кореей. Телефонные переговоры представителей двух стран состоялись в тот же день.


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