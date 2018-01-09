Лукашенко упразднил УВД по охране Минского метрополитена 9 9.01.2018, 7:46

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Его функции переданы милиции Минского горисполкома.

Упразднено управление внутренних дел по охране Минского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко в понедельник 8 января.

– Функции упраздняемого органа по организации реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях на объектах метрополитена передаются главному управлению внутренних дел Минского горисполкома, по обеспечению безопасного выполнения перевозок пассажиров – службе безопасности Минского метрополитена, - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Отдел внутренних дел по охране Минского метрополитена был создан приказом Министра внутренних дел СССР и уже 10 февраля 1984 года начал свою работу. В то время, как первая линия метро приняла первых пассажиров 30 июня того же года, за правопорядком и безопасностью на станциях и в поездах следили всего 53 человека. До настоящего времени эту задачу выполняли более 200 человек.