Саудовская Аравия раздаст людям $13 миллиардов из-за подорожания жизни 4 9.01.2018, 7:51

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Выплаты назначены государственным служащим, пенсионерам и военным.

Власти Саудовской Аравии приняли решение о компенсации гражданам роста стоимости жизни, что обойдется государству в этом году примерно в 13,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр культуры и информации Аввад бин Салех Алавад, передает Reuters.

"Выделение 50 миллиардов риалов (около 13,3 млрд долларов) в рамках этого декрета указывает на заботу руководства о комфорте и качестве жизни людей", - сказал министр в интервью саудовской газете "Al Sharq Al Awsat".

В субботу, 6 января, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал ежемесячно выплачивать 1000 риалов (около 266 долларов) государственным служащим в течение года в качестве компенсации за рост стоимости жизни после того, как Эр-Рияд поднял цены на бензин и ввел налог на добавленную стоимость.

Также выплаты назначены пенсионерам и солдатам. В свою очередь, члены королевской семьи будут платить НДС в некоторых случаях, в частности, за покупку первого дома.