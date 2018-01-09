Пять мест в Испании для белорусских охотников за привидениями 9.01.2018, 7:56

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Испания – страна, полная легенд и загадок.

Истории о мятежных душах, колдовстве и проклятиях издавна переходили из уст в уста, из поколения в поколение. Чтобы прикоснуться к этому ореолу мистики, нет ничего лучше, чем посетить самостоятельно места, о которых повествуют легенды. Издание tio.by подготовило подборку самых таинственных достопримечательностей.

Церковь Святого Петра Апостола (Альдеа-де-ла-Польворанка, Мадрид)

Небольшая деревня La Polvoranca появилась в шестнадцатом веке. Сотни людей поселились в месте, окруженном многочисленными озерами и небольшими прудами, которые, как ни парадоксально, и стали причиной гибели местного населения. Влажность и застойная вода привели к распространению москитов, которые заражали семьи деревни малярией. В результате жителям пришлось поджечь большую часть города, и с тех пор Ла-Польворанка считается проклятым местом.

Легенды об этой деревне дошли и до наших дней. В 2005 году было решено попытаться реконструировать церковь. К удивлению рабочих, в склепах было обнаружено множество человеческих останков, что стало причиной еще больших слухов.

Как добраться: Парк Польворанка, расположен между городами Leganés, Alcorcón и Fuenlabrada.

Эль-Аламин (Вилла-дель-Прадо, Мадрид)

История Эль-Аламина началась не так давно, и, возможно, именно поэтому об этом месте появилось так много легенд. Необитаемая сейчас, в 1960-х годах это была полная жизни деревня – собственность маркиза Комильяса. Неожиданно в 1990-х годах Эль-Аламин полностью опустела, что породило десятки легенд. Широко обсуждается смерть пастуха при странных обстоятельствах вместе со всем стадом овец. Кроме того, жители близлежащей Виллы-дель-Прадо передают из уст в уста слухи, что время от времени они видят призрак приходского священника Эль-Аламина среди ветхих домов.

Сейчас спокойствие пустынных улиц нарушается только художниками, рисующими граффити, поклонниками паранормальных явлений и любителями пейнтбола.

Как добраться: по грунтовой дороге от близлежащей Вилла-дель-Прадо.

Дом с семью дымоходами (Мадрид)

На центральной площади Эль-Рей в мадридском районе Чуэка стоит дом, известный как Дом с семью дымоходами. Это здание построено в XVI веке, о нем ходят многочисленные легенды. Самая популярная из них связывает историю дома с королевской семьей. По этой версии, дом был построен монахом короля Фелипе II в подарок его дочери Елене, которая вышла замуж за капитана Армады. Муж должен был отправиться на фронт в битву при Сан-Квентине, и через несколько дней пришла весть о его смерти. Легенда гласит, что Елена была безутешна и месяцами блуждала по дому, мучаясь от горечи и печали. Однажды утром ее нашли мертвой в своей спальне со странной улыбкой на губах и явными признаками насилия.

Официально Елена умерла от депрессии. Вскоре по всему городу распространилась слухи, что у Елены был любовник и им оказался не кто иной, как король Фелипе II. Фактически, именно сам монарх приказал расследовать причины смерти, но, когда детективы прибыли в дом, тело исчезло. С тех пор многие утверждают, что видели призрачную фигуру девушки, одетую в белый цвет, которая двигалась к дворцу Алькасар – нынешнему Королевскому дворцу.

Как добраться: Plaza del Rey, 1, Мадрид.

Трасмос (Сарагоса)

Слухи о колдовстве привели к тому, что деревня Трасмос была отлучена от церкви в 1252 году. Дальнейшие распри с церковью закончились тем, что в 1511 году монахи прокляли это место. На входе в деревню был установлен крест, покрытый черной вуалью.

Сегодня единственная официально проклятая деревня стала достопримечательностью. Каждое лето 80 жителей воссоздают обряд проклятия на глазах у сотен туристов и любителей мистики.

Как добраться: Трасмос расположен у подножия горы Монкайо, на высоте 765 метров, в 13 км от Тарасоны.

Сугаррамурди (Наварра)

Пещеры Сугаррамурди в Наварре во времена инквизиции были местом языческих ритуалов, которые всячески пресекались церковью. Это время совпало с одним из самых мрачных периодов в истории Испании: начались преследования против жителей деревни, которых обвиняли в колдовстве. «Охота на ведьм» 7–8 ноября 1610 года закончилась арестом 53 жителей, в основном женщин, после чего 11 человек были сожжены на костре, 18 – помилованы, а остальные умерли в тюрьме от жестоких пыток. С тех пор вокруг Сугаррамурди витает призрак тайны.

Как добраться: место расположено в наваррских Пиренеях. Добраться к нему можно по дороге NA-4401.