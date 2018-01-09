В Тунисе вспыхнули протесты из-за повышения цен и налогов 4 9.01.2018, 8:12

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Новые савки налогов были введены в 10 городах.

Один человек погиб во время столкновений между силами безопасности и демонстрантами в тунисском городе недалеко от столицы, сообщает государственное информационное агентство TAP и местные жители (перевод – golos-ameriki.ru).

Протест произошел в Тебурбе, примерно в 40 км от Туниса. Пять человек были ранены и доставлены в больницу, сообщает TAP.

Протесты направлены против роста цен и налогов, которые затронули примерно 10 городов в стране, заявили жители агентству Reuters.