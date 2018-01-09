Как пьют американцы: шесть особенностей застолья 6 9.01.2018, 8:15

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В США наливают себе сами и почти не закусывают.

Без употребления алкоголя не обходится ни один праздничный период в США, в том числе и рождественский. «Поделюсь собственными наблюдением об особенностях американского застолья», - пишет журналистка nv.ua Ярина Матвийчук.

Гостеприимство

Их столы не валятся от еды. Если вас пригласили в гости американская семья, вам сначала предложат вино, легкие закуски, короткий разговор на общие темы, ее местные называют "small talk". Хозяева приложат немало усилий, чтобы не обделить вас вниманием.

За стол просят уже на формальный ужин. Подается обычно одно главное блюдо и несколько дополнительных. Моя подруга из Калифорнии, к примеру, запекала на это Рождество утку и подавала несколько салатов и печеные овощи. Пищи обычно достаточно, чтобы наесться и взять добавку, но перечень блюд невелик. До еды не подается крепкий алкоголь - только вино.

Выпить не приглашают

После ужина люди встают из-за стола и переходят к более крепким спиртным напиткам. Это может происходить за отдельным столом, на диване, в разных комнатах, на террасе - где придется. Обычно, хозяин выставляет различные крепкие напитки, и гости сами выбирают, что пить. Распространенное в Украине упрашивание выпить в США не считается хорошим тоном.

Наливают только себе

Вокруг маленького столика собралась группа мужчин выпить за Новый год. Американец берет со стола бутылку виски, наливает себе и ставит на место. Здесь не приглашают к стакану и не заставляют. Ты отвечаешь за наполнение собственного бокала: скажи, чтобы тебе налили, или налей себе сам.

Мой приятель, который так и не привык к такой традиции, даже говорит, что не хочет больше посещать вечеринки своих американских друзей, потому что "там не наливают".

Не закусывают и смакуют

В США не принято закусывать ни слабый, ни сильный алкоголь. В гостях украинцы иногда напоминают американцу-хозяину о легкой закуске к выпивке. В пабах не всегда есть в продаже даже орешки к пиву. Много разного крепкого алкоголя, такого как виски или коньяк, пьют смакуя, понемногу.

Самогон

Муншайн - американский самогон - явление запрещенное, но распространенное. Его традиционно продают в банках. В последние годы муншайн становится все более популярным среди молодежи. Мои знакомые в столице США хвастались, что для особого празднования Нового года "получили" классический самогон. Центром самогоноварения считается запад и юго-восток США. Впрочем, по федеральному закону, домашнее самогоноварение является преступлением и предусматривает штраф в сумме 10 000 долларов или 5 лет заключения.

Ему все гендеры покорны

Если еще несколько десятилетий назад женщинам пить крепкий алкоголь было неприлично, то сейчас гендерная ситуация потребления практически выровнялась. Многие женщины в США предпочитают водку, джин, коньяк, текилу. Часто именно женщины являются целевой аудиторией рекламы конкретных крепких напитков.

Исследователи из потребления алкоголя обращают внимание на такую американскую тенденцию: чем больше женщин работает, тем больше они выпивают. «Стакан после работы» или «девичья вечеринка в конце недели, чтобы расслабиться» является очень распространенной среди работающих женщин. По статистике, среди людей, которые регулярно употребляют алкоголь, женщины выпивают 4 стакана в день, тогда как мужчины - 5 стаканов. При этом лишь 10% американцев злоупотребляют алкоголем, а 30% взрослых американцев вообще не пьют спиртного.

В общем среднестатистические американцы пьют и любят шумные забавы. В каждой пятой песни в стиле кантри упоминается спиртное. Как здесь шутят: «В вине - мудрость, в пиве - свобода, а в воде - бактерия».