В правительстве Великобритании сменили нескольких министров 9.01.2018, 8:18

Ключевым политиком удалось сохранить свои должности.

В правительстве Великобритании 8 января произошли перестановки. Об этом сообщает Reuters.

Новым министром юстиции назначен Дэвид Гок. Он заменил Дэвида Лидингтона, который стал канцлером герцогства Ланкастерского.

Экс-министр по вопросам миграции Брендон Льюис занял пост главы Консервативной партии Великобритании и министра правительства без портфеля вместо Патрика Маклофлина.

Экс-министр культуры Карен Брэдли назначена министром по делам Северной Ирландии вместо Джеймса Брокеншира.

Свои должности сохранили министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, министр обороны Гэвин Уильямсон, министр финансов Филипп Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд.

При этом вакантной после отставки Дэмиана Грина остается должность главы секретариата кабинета министров.