Мстиславский замок – бастион ВКЛ 9.01.2018, 8:48

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С XI века пограничный город Мстиславль обзавелся твердью на горе, которая сегодня называется Замковой.

Пограничный оборонительный рубеж Смоленского княжества, потом столица княжества Мстиславского – такова историческая роль этого опорного пункта на восточной границе Беларуси, говорится в репортаже «Белсата».

С XIV в. становится одним из важнейших восточных центров ВКЛ возле границы с Москвой. Постоянная боевая готовность, ремонт и модернизация укреплений не помогли в июле 1654 г., когда в замок ворвались московские стрельцы и вырезали около 15 тыс. мстиславцев и местной знати с женами и детьми. Свидетелем т.н. Трубецкой резни осталась прослойка углей и костей в культурном слое замчища.