Разбился запущенный SpaceX секретный спутник

Разбился запущенный SpaceX секретный спутник16
- 9.01.2018, 8:51
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Разведывательный спутник Zuma не достиг орбиты.
Запущенный с мыса Канаверал на ракете SpaceX разведывательный спутник США Zuma не достиг орбиты, пишет The Wall Street Journal. Его считают разбившимся (перевод – novayagazeta.ru).
По предварительной информации, спутник не сумел отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан.
По факту инцидента ведется расследование, однако пока свидетельств возможного саботажа или иного вмешательства нет, отметили собеседники Reuters.
В SpaceX отказались прокомментировать инцидент.
«Мы не комментируем миссии такого рода, но пока анализ данных указывает на то, что Falcon 9 функционировал нормально», – объяснил представитель компании Джеймс Глисон.
Накануне в SpaceX заявили об успешном запуске Zuma и его выведении на орбиту.
Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако его перенесли из-за технических проблем с обтекателем ракеты-носителя и непогоды.
В мае прошлого года SpaceX вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США, а в сентябре — экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.