Разбился запущенный SpaceX секретный спутник 16 9.01.2018, 8:51

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Разведывательный спутник Zuma не достиг орбиты.

Запущенный с мыса Канаверал на ракете SpaceX разведывательный спутник США Zuma не достиг орбиты, пишет The Wall Street Journal. Его считают разбившимся (перевод – novayagazeta.ru).

По предварительной информации, спутник не сумел отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан.

По факту инцидента ведется расследование, однако пока свидетельств возможного саботажа или иного вмешательства нет, отметили собеседники Reuters.

В SpaceX отказались прокомментировать инцидент.

«Мы не комментируем миссии такого рода, но пока анализ данных указывает на то, что Falcon 9 функционировал нормально», – объяснил представитель компании Джеймс Глисон.

Накануне в SpaceX заявили об успешном запуске Zuma и его выведении на орбиту.

Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако его перенесли из-за технических проблем с обтекателем ракеты-носителя и непогоды.

В мае прошлого года SpaceX вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США, а в сентябре — экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.