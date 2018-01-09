Жители Серебрянки: Что здесь произошло, мы никогда не узнаем 8 9.01.2018, 9:06

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Репортаж из подъезда в Серебрянке, в котором взорвалась квартира.

Прошло почти пять лет со дня взрыва в Серебрянке. Была суббота, 23 февраля. Жильцы дома №85 по улице Плеханова проводили вечер за домашними хлопотами, многие отмечали «день защитника». Внезапно девятиэтажка вздрогнула. Во взорвавшейся квартире на последнем этаже погибли два человека: престарелая мать и ее сын. Проведены экспертизы, расследование этого чрезвычайного происшествия давно завершено, названа причина взрыва. Однако у родственников и соседей погибших все еще остаются сомнения и вопросы, пишет onliner.by.

Суббота, 16:40

Взрыв прогремел в 16:40, через три минуты начали поступать звонки в МЧС, еще через несколько минут на место прибыл первый пожарный расчет.

— Что пожар не рядовой, стало ясно сразу: горели несколько квартир. Со стороны улицы Плеханова шел дым, а со стороны двора — дым и открытое пламя. Мысль о взрыве мелькнула, как только увидел выгнутую бетонную плиту одной из лоджий, — говорит Сергей Федорцов, оперативный дежурный центра оперативного управления Минского городского управления МЧС. В тот день он руководил ликвидацией чрезвычайной ситуации на Плеханова.

В окнах на 9-м этаже были люди. Пожар и едкий дым отрезали им выход из квартир. Из-за припаркованных машин не сразу удалось подать наверх автолестницы. Жильцов спасали при помощи штурмовых лестниц.

— Это выглядело так: спасатели поднялись в квартиру на 8-м этаже, при помощи веревки подняли четырехметровые лестницы, закинули их на 9-й этаж, залезли туда со страховкой и спустились вместе с людьми обратно в окно 8-го этажа. Таким способом спасли двух женщин, — вспоминает Сергей. — Еще одного мужчину опустили на землю при помощи коленчатого автоподъемника, когда ГАИ помогла отогнать мешающие подъезду машины и появилась возможность развернуть технику.

От ударной волны обрушилось чердачное перекрытие, а также перегородка между комнатами и стена, смежная с соседней квартирой. Кухня пострадала в меньшей степени. Тушение пожара заняло около часа.

Тела двух погибших обнаружили уже после того, как дым немного рассеялся.

— Там продвигались почти на ощупь, мешали обломки, — Сергей восстанавливает в памяти первые минуты, когда оказался в той самой квартире. — Погибшие находились в одной из комнат, которая выгорела дотла.

В тот день спасатели сработали быстро и сделали все, что было в их силах: в сводке МЧС значатся 9 спасенных человек и более 20 эвакуированных. За помощью к врачам обратились пять человек, одну женщину госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения.

Вскоре стало известно о двух погибших в квартире на 9-м этаже. Ими оказались 71-летняя Зоя Ивановна Трушкевич и ее 46-летний сын Игорь. Они проживали в квартире вдвоем. Игорь работал слесарем-сантехником на заводе, своей семьи у него не было.

«Убегай!» — «Не могу, стена рухнула!»

Александр Рябинский живет на 9-м этаже в соседнем подъезде. Его квартира — через одну от той, где прогремел взрыв. В тот день он был дома с семьей, отмечали 23 Февраля.

— Накрыли на стол, только сели — и тут взрыв. Нас окатило ударной волной. Первая мысль: рванула машина под окном. Выскочил на балкон — а там дым валит сбоку, сосед стоит на своем балконе, у него раму снесло. «Убегай!» — кричу. А он: «Не могу, стена рухнула!» Мы с отцом навалились на пожарную перегородку между балконами и сломали ее, помогли соседу выбраться. А у него в квартире остались жена и ее родители. Их эвакуировали спасатели. Когда был взрыв, они все сидели на кухне, что их и спасло. Обычно пожилые родители находились в той комнате, где рухнула стена.

Квартиру быстро заволакивало дымом. Я приложил к лицу мокрую тряпку, схватил документы. Жена в это время искала кошку. Говорю: «Уходим, животное спасется само». Кошка забилась от страха в какой-то угол. Забрать ее мы смогли только вечером, когда нас ненадолго пустили домой, чтобы мы могли взять все самое необходимое.

Вернуться домой после взрыва жильцы смогли еще нескоро. В тот же вечер комиссия обследовала здание и, опасаясь обрушения перекрытий, приняла решение временно отселить весь 10-й подъезд и жильцов нескольких квартир из 9-го. Людям предоставили бесплатное жилье и питание в гостинице Белгосцирка и в доме престарелых. Ремонт на верхних этажах затянулся почти на два с половиной месяца. В квартире, ставшей эпицентром взрыва, возводили новые стены и перекрытие.

— Ремонт нам, как и всем соседям, сделали бесплатно, за счет государства. Качество сносное, не жалуемся. Деньги за мебель никто, конечно, не вернул. Пришлось выбросить секцию, шкафы, диваны: все это было залито водой и пропитано копотью, — рассказывает Александр. — Практически всю мебель в квартиру купили новую. На работе мне безвозмездно выделили 10 млн рублей — спасибо директору. С тех пор у нас был еще потоп (во время ремонта халтурно смонтировали ливневку), но это уже другая история.

— Выходит, стена моей спальни погасила ударную волну. За ней две квартиры превратились в одну, — Александр показывает на компьютере фотографии одной из комнат после пожара. — Стена была в трещинах, на потолке — мелкая «паутина». Специалисты решили, что трещины некритичны. Их стянули швами, а потолочное перекрытие на техэтаже укрепили металлическими швеллерами. Конечно, поначалу у нас были опасения. Но уже почти пять лет пожили — все в порядке.

Погибшего Игоря Трушкевича Александр знал с детства. Когда-то дружили, вместе играли в футбол.

— Мы с ним были почти одного возраста. Раньше хорошо общались, а за несколько лет до взрыва Игорь, как мне казалось, стал каким-то замкнутым. Скажешь ему «Привет» на улице, спросишь, как дела, а он что-то хмыкнет — и дальше пошел.

«У Игоря были прекрасные отношения с мамой»

Ванда Банникова была хорошо знакома с Зоей Ивановной и ее сыном. Ее квартира расположена на 8-м этаже, по диагонали от эпицентра взрыва. Вот что она вспоминает о том дне:

— Была на кухне, готовила. И вдруг как тряхнет! В подъезде поднялся шум. К нам забежали спасатели, через окно стали снимать людей с 9-го этажа. Вышла во двор, подняла голову: страх-то какой!

Первую ночь мы провели у дочери. Пришли сюда утром. Ковры плавают, линолеум вздыбился, с одежды в шкафах все течет. Приезжал Ладутько, бывший мэр. Стоял вот в этой самой комнате. Выбрасывайте, говорит, все, не доводите до грибка, покупайте новые вещи, только чеки сохраняйте, чтобы получить компенсацию. Хорошо, что хватило ума почти все оставить. Одежду перестирали-пересушили, ковры отдали в химчистку. Чего не вернешь, так это отделку. Ремонт нам сделали бюджетный.

Когда встал вопрос о компенсации, сказали: хотите денег — судитесь с родственниками Зои, унаследовавшими квартиру. Как судиться? У них же горе, люди погибли. Да и была ли во взрыве их вина? Тут история темная.

Говорят, суицид. Якобы это Игорь все устроил. Напустил газа и взорвал квартиру. Ну не верю я. Он был нормальный мужчина. Да, что-то в жизни не сложилось. Но, знаю точно, у них были прекрасные отношения с мамой. Зоя иной раз говорила: «Может, пусть бы женился, было бы веселее». А он: «Мама, тебе приключения нужны?» У Зои день рождения — Игорь бутербродики намажет, все сделает. «Мама, сиди, я сам», «мама, сиди, я сам». Мне кажется, им обоим было комфортно.

Накануне взрыва мы общались с Зоей. Она была в хорошем настроении. Ты, говорит, ко мне вечером зайди, покажу куртку, которую мне Игорь купил. На 70 лет он подарил маме золотую цепочку с кулоном. Нет, я не могу допустить, что это он взорвал… Хотя поручиться в этой жизни я могу только за саму себя. Что там произошло, мы, наверное, никогда не узнаем.

«С наследников требовали 270 млн»

Поднимаемся на этаж выше. Тамбур открыт. В квартиру, на которую пять лет назад перекинулся пожар и где рухнула стена, как раз заносят мебель. Новые владельцы немногословны. О взрыве они знают, но, понятное дело, рассказать нам ничего не могут.

В той самой квартире, где 23 февраля 2013 года случилась трагедия, сейчас живет семья племянника Зои Ивановны. Дверь нам открыла его супруга. Девушка согласилась пообщаться, попросив лишь не фотографировать ее.

— Право собственности на квартиру разделили между сестрой и двумя братьями Зои Ивановны. Мой муж — сын одной из сестер. Своими силами мы сделали ремонт и живем здесь третий год. Когда ремонт закончился, пришел иск из прокуратуры. С наследников-пенсионеров требовали 270 млн рублей (неденоминированных — Прим. Onliner.by) за восстановление подъезда. Подробностей не помню. Знаю только, что процесс длился год и судья иск отклонила.

В день взрыва моя свекровь созванивалась с Зоей Ивановной, поздравляла Игоря с 23 Февраля. А потом несколько дней не могла до них дозвониться. Узнала обо всем, когда кто-то из соседей по деревне сказал, что в Серебрянке был взрыв…

В суицид никто из нас не верит. Игорь только сделал ремонт, выплачивал деньги за приватизацию квартиры, купил новый телевизор. Не пил, не курил, не велосипеде катался. Зачем ему умирать? С мамой они жили душа в душу.

В версии с газом есть много нестыковок. Следователи признают, что конфорки были перекрыты. Соседи не чувствовали запаха газа. Кроме Игоря, в квартире находилась его мама. Напустили газа, закрыли конфорки и чиркнули спичкой? Ерунда какая-то.

Следственный комитет: наиболее вероятная причина взрыва — суицид

На протяжении нескольких месяцев после взрыва специалисты отрабатывали четыре основные версии трагедии: неосторожное обращение с газовым оборудованием, неисправность газового оборудования, противоправные действия третьих лиц и суицид. Изучив все факты, следствие склонилось к последней версии.

Из официального сообщения Следственного комитета:

«Газовая плита и газовый счетчик в пострадавшей квартире экспертами признаны полностью исправными и герметичными, а в момент взрыва все конфорки оказались перекрыты. Тестовые испытания газового оборудования всего подъезда, проведенные специально созданной комиссией, исключили неисправности, способные создать условия для утечки газа. Кроме того, вентиляционная шахта из пострадавшей квартиры является изолированной от других квартир и ведет прямо на крышу дома. В-третьих, ни в одной из квартир, пострадавших от взрыва, не обнаружено следов взрывчатых веществ и оборудования, работающего от переносных газовых баллонов. Таким образом, наиболее вероятной версией остался суицид.

Экспертным путем установлено, что причиной взрыва явилось воспламенение газовоздушной смеси большой концентрации, образовавшейся в результате смешения бытового газа метана с воздухом в жилых помещениях. Единственным источником поступления газа в пострадавшую квартиру является газовая плита. Для создания критической концентрации смеси, способной вызвать воспламенение во всей квартире, требовалось не менее двух часов непрерывного пуска газа путем открытия нескольких конфорок. Источник вспышки установить не представилось возможным.

Проведенная посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении погибшего мужчины установила у него психическое расстройство, с большой долей вероятности способное вызвать попытку суицида».