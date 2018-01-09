«Золотой глобус»-2018: Лучшие наряды знаменитостей 2 9.01.2018, 9:11

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Актрисы сериала Большая маленькая ложь

При особом дресс-коде в этом году выделиться на красной дорожке было достаточно сложно.

В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» 2018. На красной ковровой дорожке звезды, как всегда, удивляли нас своими элегантными платьями, пишет nv.ua.

Еще задолго до церемонии звезды киноиндустрии договорились одеться на вручение премии «Золотой глобус» (и других премий также) в черное. Выбор нарядов данного цвета – это выражение протеста против харассмента в Голливуде.

При таком дресс-коде выделиться на красной дорожке достаточно сложно. Но некоторым актрисам это удалось. Несмотря на то, что платье каждой звезды было черного цвета, талантливые дизайнеры смогли придать нарядам оригинальность и изюминку.

Обладательницами лучших платьев церемонии стали Лили Джеймс, Джессика Бил, Николь Кидман, Джессика Честейн, Наоми Кэмпбелл, Галь Гадот, Диана Крюгер, Анджелина Джоли, Марго Робби, Мишель Пфайфер, Холли Берри, Кендалл Дженнер, Алисия Викандер, Риз Уизерспун и Лора Дерн.