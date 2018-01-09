В стиле Людовика XIV: Как выглядят самые пафосные интерьеры белорусов

В стиле Людовика XIV: Как выглядят самые пафосные интерьеры белорусов13
- 9.01.2018, 9:25
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Экскурсия по домам, которые может купить только долларовый миллионер.
Портал tut.by уже писал о страшно красивых ремонтах в квартирах белорусов. Но есть еще и дома, где полет дизайнерской мысли по бесконечным квадратным метрам не знал границ. Из риелторских баз выбрали самые яркие варианты.
1. Коттедж в Околице
Дом в 500 квадратных метров строился в начале 1990-х. Интерьеры еще хранят дизайнерские тренды тех времен, когда в моде были арки, а обои выбирали в широкую полосу.
Дом продают почти за 700 тысяч долларов.
2. Коттедж в Боровлянах
Площадь дома — 400 квадратных метров. Его интерьер, как говорится в объявлении, выполнен в классическом стиле. Смелое дизайнерское решение — на потолках.
Дом продают за 600 тысяч долларов.
3. Коттедж в Марьяливо
«Дом с авторскими архитектурными и дизайнерскими решениями», — говорится в объявлении о продаже.
Дом продают за 800 тысяч долларов.
4. Коттедж в Боровлянах
В этом доме примечательны две вещи — вход и колонны в кухне гостиной. Поскольку выбрать между ними было сложно, публикуем оба снимка.
Дом продают за 400 тысяч долларов.
5. Замок в Валерьяново
В этом особняке дизайнер нашел нестандартное решение в оформлении порталов.
Дом площадью более 500 «квадратов» продают за 395 тысяч долларов.
6. Дом в Валерьяново
Год постройки этого дома в объявлении не указан, но все тренды начала 2000-х тут узнать несложно — портал, объемный потолок, комбинирование обоев с принтом и без.
Дом продают за 590 тысяч долларов.
7. Замок в Колодищах
Этот дом — тоже дитя 90-х. Как сказано в объявлении, «дом идеально подойдет для большой семьи, консульства, представительства».
Цена вопроса — почти два миллиона долларов.