В стиле Людовика XIV: Как выглядят самые пафосные интерьеры белорусов 13 9.01.2018, 9:25

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Экскурсия по домам, которые может купить только долларовый миллионер.

Портал tut.by уже писал о страшно красивых ремонтах в квартирах белорусов. Но есть еще и дома, где полет дизайнерской мысли по бесконечным квадратным метрам не знал границ. Из риелторских баз выбрали самые яркие варианты.

1. Коттедж в Околице

Дом в 500 квадратных метров строился в начале 1990-х. Интерьеры еще хранят дизайнерские тренды тех времен, когда в моде были арки, а обои выбирали в широкую полосу.

Дом продают почти за 700 тысяч долларов.

2. Коттедж в Боровлянах

Площадь дома — 400 квадратных метров. Его интерьер, как говорится в объявлении, выполнен в классическом стиле. Смелое дизайнерское решение — на потолках.

Дом продают за 600 тысяч долларов.

3. Коттедж в Марьяливо

«Дом с авторскими архитектурными и дизайнерскими решениями», — говорится в объявлении о продаже.

Дом продают за 800 тысяч долларов.

4. Коттедж в Боровлянах

В этом доме примечательны две вещи — вход и колонны в кухне гостиной. Поскольку выбрать между ними было сложно, публикуем оба снимка.

Дом продают за 400 тысяч долларов.

5. Замок в Валерьяново

В этом особняке дизайнер нашел нестандартное решение в оформлении порталов.

Дом площадью более 500 «квадратов» продают за 395 тысяч долларов.

6. Дом в Валерьяново

Год постройки этого дома в объявлении не указан, но все тренды начала 2000-х тут узнать несложно — портал, объемный потолок, комбинирование обоев с принтом и без.

Дом продают за 590 тысяч долларов.

7. Замок в Колодищах

Этот дом — тоже дитя 90-х. Как сказано в объявлении, «дом идеально подойдет для большой семьи, консульства, представительства».

Цена вопроса — почти два миллиона долларов.