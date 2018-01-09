Белый дом: Трамп снова пойдет в президенты в 2020 году 3 9.01.2018, 9:14

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Соперником Трампа на выборах может стать американская телеведущая Опра Уинфри.

Американский президент Дональд Трамп в 2020 году собирается повторно занять пост главы США. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли во время брифинга, передает liga.net.

"Абсолютно точно Трамп снова будет участвовать в президентской гонке", - сказал Гидли.

Он отметил, что тому, кто решит победить на выборах, придется столкнуться "рекордными достижениями (Трампа - ред.), которых он достиг в рекордные сроки".

К заслугам нынешнего президента представитель Белого дома причислил успехи в экономической сфере, в частности, "создание новых рабочих мест в США, историческое сокращение налогов и налоговую реформу, увеличение заработной платы", а также "абсолютное уничтожение" в Ираке и Сирии боевиков организации Исламское государство (ИГ).

Помимо этого, заместитель пресс-секретаря администрации Трампа в своем выступлении упомянул возможное участие в президентской кампании в 2020 году американской телеведущей Опры Уинфри.

"Мы приветствуем всех желающих участвовать в выборах, будь то Опра Уинфри или кто-либо другой", - отметил Гидли.