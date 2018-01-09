Как в кино: ГАИ в Бресте брутально задерживало водителя 20 9.01.2018, 9:30

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Милицейские экипажи устроили голливудскую погоню по кольцу.

Сегодня достоянием общественности стало видео задержания на кольце бульвара Шевченко в Бресте, которое провели сотрудники ГАИ сегодня, 8 января 2018 года сразу после полуночи.

Обстоятельства произошедшего, и что натворил несчастный, которого зажали сразу несколько экипажей ГАИ, неизвестны. С высокой долей вероятности можно предположить, что задерживали пьяного водителя, пишет местное издание virtualbrest.by.

На видео заметно, как два экипажа ГАИ задерживают автомобиль на кольце. При этом одна из милицейских машин, в нарушение правил движения по кольцу, поехала в противоположном направлении, чтобы заблокировать выезд с кольца. На выезде экипажи «копов» создали целый кордон с мигалками, как в голливудских фильмах в момент перед началом яростной перестрелки.