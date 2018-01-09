Табарния: Каталонская «Вейшнория», которая может стать реальностью
- 9.01.2018, 9:50
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Жители восточной Каталонии, сторонники единства Испании, создали свою виртуальную автономию.
Идея, родившаяся как пародия на каталонский сепаратизм, вдруг обрела популярность, пишет dw.com.
Испанской топ-новостью, попавшей на страницы мировых агентств в минувшие рождественские праздники, стало появление виртуального территориального образования под названием Табарния. Это слово образовано от именований крупнейших каталонских городов — Таррагоны и Барселоны — и обозначает регион, включающий практически всю восточную часть Каталонии.
Авторы идеи — каталонские интеллектуалы, сторонники единства Испании — утверждают, что задумали Табарнию как «поучительную рождественскую историю» в назидание сепаратистам. Мол, если они отделят Каталонию от Испании, Табарния, самая развитая часть Каталонии, отделится от последней и останется в Испании на правах автономии.
Между тем, многие жители восточной Каталонии, где традиционно доминируют происпанские настроения, восприняли идею Табарнии как руководство к незамедлительным действиям. Идею поддержали более ста общественных организаций, она бурно обсуждается в прессе и соцсетях, местные юристы готовят документы для осуществления проекта, а народ собирает средства на нужды будущей «табарнской» администрации.
Почему идея Табарнии оказалась популярной
«Восток Каталонии отличается от ее запада, и антагонизмы между ними существуют давно», — пояснила сотрудница мадридского Центра социологических исследований Габриэла Роспиде. По ее словам, на востоке сосредоточена деловая и культурная жизнь Каталонии, ее крупные города, ее заводы и университеты. Там проживает 5,8 млн из 7,5 млн жителей области, производится 80 процентов местного ВВП, а местный бизнес связан тесными узами с другими регионами Испании.
Жители каталонского востока, продолжила социолог, недовольны тем, что власти Каталонии все последние годы «больше опекали» ее сельский запад, где сильны сепаратистские настроения. Так, из восточных районов поступает в каталонский бюджет 87 процентов всех собираемых налогов, а львиная доля расходной части бюджета достается западу. Несправедливой считают они и каталонскую избирательную систему, позволяющую малонаселенным западным округам избирать такое же число депутатов, как и густонаселенным восточным.
От виртуального проекта к реальности
Данные социолога подтвердил в беседе с Жауме Бош, представитель «Платформы Барселона — не Каталония», одной из общественных организаций, поддерживающих идею Табарнии. Он отметил, что восточная часть Каталонии отличается от западной не только уровнем развития и социальным составом населения, но и своей историей, традициями и даже диалектом. «Сепаратисты упорно твердят о том, что каталонцы едины в желании отделиться от Испании, но это не так», — заявил Бош.
Он обратил внимание на то, что идея Табарнии возникла «в контексте полемики с сепаратистами». Ее авторы хотели лишь доказать, что «независимость Каталонии неприемлема для миллионов людей». Однако проект возымел иной эффект: сепаратисты его проигнорировали, зато «сторонники единства восприняли как руководство к действию». В социальных сетях только в рождественские дни идею Табарнии поддержали как минимум 200 тысяч каталонцев.
Флаг Табарнии
Представитель барселонской фабрики Banderas AAP заявил, что рабочие его предприятия «остались без рождественских выходных». Фабрика получила срочный заказ: изготовить сто тысяч флагов Табарнии. Заказ пришел от розничной торговли, которую буквально осаждают покупатели, требуя флаги.
Этот флаг, по словам Жауме Боша, придумали общественные активисты. Он состоит из элементов муниципальной символики Барселоны и Таррагоны. Люди намерены вывешивать его на балконах — в поддержку Табарнии. Бош считает, что «проект следует реализовать лишь в том случае, если Каталония отделится от Испании». Но, по его словам, многие организации, такие как «Барселона вне Каталонии», «Платформа за автономию Барселоны» и другие уже взялись за осуществление проекта. Они назначили на 20 января манифестацию в поддержку отделения Табарнии от Каталонии, планируют провести референдум, ведут пропаганду среди населения, собирают фонды, готовят документы для предоставления в испанский парламент. Задача: Табарния должна стать 18-й полноправной автономией Испании.
Мнение юриста и политиков
Профессор конституционного права Мадридского университета Педро Креспо Майор рассказал, что с точки зрения испанского законодательства осуществить идею Табарнии «трудно, но возможно». Трудно, потому что деление Испании на автономные области зафиксировано Конституцией, а поправки в нее могут вноситься лишь после длительной парламентской процедуры и референдума. Вместе с тем сделать это возможно, потому что «прецедент уже был»: в свое время Мадрид был выделен в отдельную автономию из более крупной области — Кастильи-Ла-Манчи.
Что касается политиков, то они не спешат прогнозировать для прессы будущее Табарнии. Для правящей в Испании Народной партии и главной оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии речь идет лишь о «поучительной для сепаратистов истории». Ну, а каталонская партия «Граждане», выступающая вместе с народниками и социалистами за единство Испании, проект не приемлет, хотя ее электорат и сосредоточен в восточной Каталонии. Партия считает, что «внутренние и внешние границы страны пересмотру не подлежат». На декабрьских выборах по числу полученных мандатов она обогнала все другие политические силы Каталонии. Однако сформировать правительство не может, поскольку сепаратисты в совокупности обладают большим числом депутатов.