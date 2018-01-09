Табарния: Каталонская «Вейшнория», которая может стать реальностью 9.01.2018, 9:50

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Жители восточной Каталонии, сторонники единства Испании, создали свою виртуальную автономию.

Идея, родившаяся как пародия на каталонский сепаратизм, вдруг обрела популярность, пишет dw.com.

Испанской топ-новостью, попавшей на страницы мировых агентств в минувшие рождественские праздники, стало появление виртуального территориального образования под названием Табарния. Это слово образовано от именований крупнейших каталонских городов — Таррагоны и Барселоны — и обозначает регион, включающий практически всю восточную часть Каталонии.

Авторы идеи — каталонские интеллектуалы, сторонники единства Испании — утверждают, что задумали Табарнию как «поучительную рождественскую историю» в назидание сепаратистам. Мол, если они отделят Каталонию от Испании, Табарния, самая развитая часть Каталонии, отделится от последней и останется в Испании на правах автономии.

Между тем, многие жители восточной Каталонии, где традиционно доминируют происпанские настроения, восприняли идею Табарнии как руководство к незамедлительным действиям. Идею поддержали более ста общественных организаций, она бурно обсуждается в прессе и соцсетях, местные юристы готовят документы для осуществления проекта, а народ собирает средства на нужды будущей «табарнской» администрации.

Фото: Reuters

Почему идея Табарнии оказалась популярной

«Восток Каталонии отличается от ее запада, и антагонизмы между ними существуют давно», — пояснила сотрудница мадридского Центра социологических исследований Габриэла Роспиде. По ее словам, на востоке сосредоточена деловая и культурная жизнь Каталонии, ее крупные города, ее заводы и университеты. Там проживает 5,8 млн из 7,5 млн жителей области, производится 80 процентов местного ВВП, а местный бизнес связан тесными узами с другими регионами Испании.

Жители каталонского востока, продолжила социолог, недовольны тем, что власти Каталонии все последние годы «больше опекали» ее сельский запад, где сильны сепаратистские настроения. Так, из восточных районов поступает в каталонский бюджет 87 процентов всех собираемых налогов, а львиная доля расходной части бюджета достается западу. Несправедливой считают они и каталонскую избирательную систему, позволяющую малонаселенным западным округам избирать такое же число депутатов, как и густонаселенным восточным.

От виртуального проекта к реальности

Данные социолога подтвердил в беседе с Жауме Бош, представитель «Платформы Барселона — не Каталония», одной из общественных организаций, поддерживающих идею Табарнии. Он отметил, что восточная часть Каталонии отличается от западной не только уровнем развития и социальным составом населения, но и своей историей, традициями и даже диалектом. «Сепаратисты упорно твердят о том, что каталонцы едины в желании отделиться от Испании, но это не так», — заявил Бош.

Он обратил внимание на то, что идея Табарнии возникла «в контексте полемики с сепаратистами». Ее авторы хотели лишь доказать, что «независимость Каталонии неприемлема для миллионов людей». Однако проект возымел иной эффект: сепаратисты его проигнорировали, зато «сторонники единства восприняли как руководство к действию». В социальных сетях только в рождественские дни идею Табарнии поддержали как минимум 200 тысяч каталонцев.

Флаг Табарнии

Представитель барселонской фабрики Banderas AAP заявил, что рабочие его предприятия «остались без рождественских выходных». Фабрика получила срочный заказ: изготовить сто тысяч флагов Табарнии. Заказ пришел от розничной торговли, которую буквально осаждают покупатели, требуя флаги.

Иллюстрация: barcelonaisnotcatalonia.files.wordpress.com

Этот флаг, по словам Жауме Боша, придумали общественные активисты. Он состоит из элементов муниципальной символики Барселоны и Таррагоны. Люди намерены вывешивать его на балконах — в поддержку Табарнии. Бош считает, что «проект следует реализовать лишь в том случае, если Каталония отделится от Испании». Но, по его словам, многие организации, такие как «Барселона вне Каталонии», «Платформа за автономию Барселоны» и другие уже взялись за осуществление проекта. Они назначили на 20 января манифестацию в поддержку отделения Табарнии от Каталонии, планируют провести референдум, ведут пропаганду среди населения, собирают фонды, готовят документы для предоставления в испанский парламент. Задача: Табарния должна стать 18-й полноправной автономией Испании.

Мнение юриста и политиков

Профессор конституционного права Мадридского университета Педро Креспо Майор рассказал, что с точки зрения испанского законодательства осуществить идею Табарнии «трудно, но возможно». Трудно, потому что деление Испании на автономные области зафиксировано Конституцией, а поправки в нее могут вноситься лишь после длительной парламентской процедуры и референдума. Вместе с тем сделать это возможно, потому что «прецедент уже был»: в свое время Мадрид был выделен в отдельную автономию из более крупной области — Кастильи-Ла-Манчи.

Что касается политиков, то они не спешат прогнозировать для прессы будущее Табарнии. Для правящей в Испании Народной партии и главной оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии речь идет лишь о «поучительной для сепаратистов истории». Ну, а каталонская партия «Граждане», выступающая вместе с народниками и социалистами за единство Испании, проект не приемлет, хотя ее электорат и сосредоточен в восточной Каталонии. Партия считает, что «внутренние и внешние границы страны пересмотру не подлежат». На декабрьских выборах по числу полученных мандатов она обогнала все другие политические силы Каталонии. Однако сформировать правительство не может, поскольку сепаратисты в совокупности обладают большим числом депутатов.