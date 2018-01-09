В Борисове уже два месяца ищут пропавшего в ночном клубе парня 9 9.01.2018, 9:55

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Родственники надеются, что молодой человек жив.

Выкрашенный в серый цвет Борисов множеством ориентировок тревожно сообщает о поисках молодого человека — местного жителя Володи Гавриловича, который исчез два месяца назад и до сих считается пропавшим без вести. До сих пор нет полной картины произошедшего ноябрьской ночью, когда пропал молодой человек. Его поиски продолжаются, но результатов пока нет. Onliner.by собрал все факты и версии и побывал в том месте, где в последний на данный момент раз видели борисовчанина.

И без того не очень приветливый индустриальный Борисов насквозь пронизало колючим ветром: зима, кажется, все-таки опомнилась. В такую погоду городской пляж на Березине выглядит жестокой пустыней, но людей здесь сегодня встретить можно. Четверо дюжих мужиков выкатывают на реку большую лодку: здесь продолжаются поиски 19-летнего Володи Гавриловича, который пропал два месяца назад. Холодная, ощетинившаяся зубцами льда Березина — это одна из версий.

Что произошло?

В ночь с 4 на 5 ноября в Борисове пропал 19-летний Владимир Гаврилович, учащийся местного политехнического колледжа. Парень вместе с друзьями провожал товарища в армию. Компания решила отправиться в ночной клуб Barbossa. Там произошел конфликт, в результате которого охранники вывели парня из заведения. Некоторое время Володя находился на улице. Что произошло дальше, неизвестно. Поиски борисовчанина ведутся уже два месяца. Пока безрезультатно.

Что известно?

Друг Володи уходил в армию и пригласил товарища на проводы. Отмечали дома у призывника в компании из двенадцати человек, выпивали. Затем поступило предложение поехать в ночной клуб Barbossa и продолжить вечер там. Володя сначала был против, но друзья уговорили его. В заведение отправились семь человек, включая Гавриловича. В клуб компания вошла примерно в 0:30. Сотрудники милиции говорят, что нельзя однозначно понять, что происходило внутри заведения, так как камеры видеонаблюдения не дают четкой картины происходившего в ту ночь. Точно можно сказать, что во время дискотеки случилось много конфликтов, Владимир тоже в них участвовал. Впрочем, до серьезных драк дело не доходило.

Охранники вывели парня из ночного клуба примерно в 2:15. Некоторое время он оставался на улице, где на тот момент находилось много человек (речь идет примерно о двух сотнях), включая посетителей заведения, людей, отдыхавших на «пятачке» возле клуба, и таксистов. Примерно в 2:40 Владимир исчез — больше его никто не видел.

Обстоятельства

Компания, в которой в ту ночь находился Владимир, была сильно пьяна — об этом друзья пропавшего парня рассказывали во время опроса в милиции. Пропажи товарища никто не заметил, потому что все разъезжались в разное время и при разных обстоятельствах — на отсутствие друга не обратили внимания.

Сейчас друзья Володи не настроены рассказывать о событиях той ночи. Женя не против поговорить, но его телефон после звонка оказывается выключенным на протяжении трех дней. Антон и Стас не поднимают трубку. Егор отказывается от встречи и ссылается на большую занятость на работе.

Практически сразу сотрудники милиции разыскали людей, с которыми у Володи в ту ночь, предположительно, случился конфликт.

— Это приличные люди, семейные, работают в хороших организациях, кто-то даже был в клубе с женой, — рассказывают в борисовской милиции. — Во время опроса давали пояснения, что по причине употребления спиртного помнят не все события той ночи, но до серьезных конфликтов дело не доходило. Так и говорят: «Если бы мы устроили драку на улице, на глазах у сотен людей, такой бы вой поднялся!»

Так выглядит стоянка возле клуба. Сейчас здесь пусто, а в ту ночь было две сотни человек: кто-то вышел из заведения, кто-то выпивал возле машины. Никто не заметил, куда и при каких обстоятельствах ушел Володя

Однако сказать, что происходило на улице на самом деле, сложно: за неделю до происшествия в клубе Barbossa, по словам сотрудников милиции, сломалась камера видеонаблюдения. Чинить ее, как видим, не спешили. Вообще, камеры видеонаблюдения не дают четкой картины произошедшего, но об этом чуть позже.

Владимир Гаврилович живет в достаточно удаленном борисовском микрорайоне — на улице Трусова. Он находится на въезде в город со стороны Минска — через дорогу от «Борисов-Арены». Ночной клуб Barbossa расположен примерно в шести километрах: если добираться до заведения пешком, необходимо пройти по улице Гагарина, оживленной даже в ночное время, по мосту через Березину, который разделяет новую и старую части города.

Заведение находится в двухэтажном белом здании недалеко от реки и Борисовского завода агрегатов. Чтобы добраться из клуба домой, парню нужно было вызвать такси (никто из опрошенных таксистов не вспомнил разыскиваемого парня) либо пойти пешком через оживленную магистраль на Гагарина или через пешеходный мост дворами. Направился ли Володя домой и какой в этом случае выбрал путь, пока неизвестно.

Что говорят родственники?

Мама Владимира Гавриловича Елена сегодня отказывается говорить с журналистами. Дескать, никакой новой информации не появилось, а еще раз вспоминать эти события очень тяжело. Прочитать ее рассказ о случившемся можно здесь.

Старшая сестра Володи Илона изначально дает согласие на встречу с журналистами, но после разговора с мамой тоже отказывается говорить.

Что говорят в клубе?

В клубе Barbossa говорят, что не имеют никакого отношения к случившемуся. Мы связываемся с представителем заведения Борисом.

— Хочу уточнить, что драки в клубе не было, человека просто вывели на улицу. А когда человек уходит из клуба, он больше не имеет к нему никакого отношения. То, что вы хотите связывать пропажу человека с заведением, — этого я не понимаю. Человека вывели на улицу за то, что много пил. Человек, который много пьет, может создать проблемы. Чтобы этого не случилось, мы ведем его на улицу. Дальше мы не знаем, что случилось. Если мы будем смотреть за всеми… К нам 500 человек заходит за ночь — я же за них не отвечаю, правильно? Человек просто выпил, вышел на улицу и пропал — больше мы ничего не знаем. Мы даже не знаем, как он вел себя внутри клуба, потому что мы не следим за такими вещами. Милиция не может разобраться — как мы разберемся? Связи с нами никакой нет.

Версии

Сейчас следователи рассматривают несколько версий, включая криминальную. Поисковые мероприятия проводил ПСО «Ангел». Практически каждый день реку исследуют представители ОСВОДа, четыре раза на Березину приезжали сотрудники МЧС. Дно реки (достаточно мутной) исследуют водолазы.

Над рекой даже запускали дрон: говорят, в ясную погоду с высоты можно увидеть дно реки. Поиски продолжаются

— Также отрабатывается криминальная версия, в том числе похищение и ДТП, — рассказывают в борисовской милиции. — Однако камеры видеонаблюдения не зафиксировали в этом районе останавливавшихся автомобилей и других следов дорожно-транспортного происшествия, так что эта версия считается маловероятной. Что касается похищения, пока нет каких-либо зацепок, которые указывали бы на это: пропавший находился в оживленном месте, а чтобы затолкать человека в машину, необходимо приложить усилия — это вряд ли осталось бы незамеченным.

Всего в рамках уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения человека, было опрошено более 400 очевидцев, которые так или иначе могли что-то знать о Володе. Это родственники и друзья Гавриловича, посетители и администрация ночного клуба Barbossa, легальные и нелегальные таксисты, которые работали возле заведения в ту ночь, жители близлежащих домов, которые периодически становятся свидетелями событий возле Barbossa. Пока нельзя сказать однозначно, когда и как пропал Володя.

Через этот двор мог уходить из клуба Володя: камера видеонаблюдения зафиксировала двух парней, которые шли этой дорогой друг за другом. Однако установить, Гаврилович ли на этой записи, невозможно

— Исследовались подъезды домов, расположенных возле клуба, близлежащие дворы — все люки, котлованы в местах, где производятся строительные работы. Причем делали все на выходных, когда не проводятся строительные работы, и по горячим следам, — говорят сотрудники милиции, которые занимаются розыском пропавшего парня. — Река на особом контроле. Сейчас она не покрыта льдом, поэтому водную гладь исследуем ежедневно.

Сегодня поиски ведутся в районе городского пляжа — прямо под пешеходным мостом. Это примерно в 400 метрах от улицы Минской, которая, как становится понятно, фигурирует в одной из версий случившегося.

Городской пляж — в это время года не самое оптимистичное зрелище. Сейчас здесь проводятся поисковые работы, специалисты из ОСВОДа и МЧС отрабатывают одну из версий исчезновения Володи

Минская

Минская находится неподалеку от клуба Barbossa — это кривая улочка с разбитым асфальтом, уставленная частными домами. Днем она производит впечатление совершенно глухого участка.

Улица Минская: глухой частный сектор, ухабы и одна работающая камера видеонаблюдения. Этой дорогой к реке шел неизвестный, которого могли принять за Володю Гавриловича. Хотя это мог на самом деле быть он

Ночью, говорят, здесь горят фонари — то есть какое-никакое освещение есть. По этой улице мог пойти из ночного клуба Гаврилович: у сотрудников милиции есть основания отрабатывать эту версию. Во-первых, камеры видеонаблюдения, установленные на заводе агрегатов, зафиксировали, как от клуба в сторону улицы дворами идут двое, один из которых по приметам похож на пропавшего Володю. Уже другая камера зафиксировала, как один парень поднимается на пешеходный мост, а второго на этой записи уже нет.

В этой истории есть важные свидетели. В тупике — самом конце улицы Минской, до которой от клуба чуть больше километра, — той ночью выпивала компания: двое парней и девушка с собачкой. Через два дня после случившегося они обратились в милицию и рассказали, что видели в этом районе неизвестного, который бежал и несколько раз падал. Компания обратила на человека внимание, потому что залаяла собака. Спустя некоторое время молодые люди услышали, как что-то бултыхнулось в воду, однако не придали этому значения и продолжили выпивать.

Проверить версию с улицей Минской достаточно проблематично: работающих камер видеонаблюдения всего две, одна из них не записывает видео. На записи с единственной работавшей тогда камеры видны только ноги человека, который бежит. Был ли это Гаврилович, определить по записям с камеры и по свидетельству выпивавшей компании невозможно.

Что делать, если ваш родственник пропал?

Командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган рассказывает о том, что нужно делать, если ваш родственник пропал при похожих обстоятельствах:

— В похожих случаях, если вы не можете дозвониться до человека и есть основания полагать, что что-то произошло, я бы рекомендовал первым делом позвонить в бюро регистрации несчастных случаев (БРНС) ГУВД Мингорисполкома — это круглосуточная телефонная линия, на которой всегда сидит диспетчер. Бюро контролирует больницы, морги, отделения милиции, вытрезвители и другие структуры, куда могут доставить человека, если с ним что-то случилось.

В настоящее время не требуется самостоятельно обзванивать какие-то медицинские учреждения, так как эту функцию выполняет БРНС. Если человек не доставлен в больницу к тому времени, когда вы позвонили с сообщением, его берут на контроль до факта обнаружения и сообщают родственникам. Если в БРНС сообщают, что такой человек никуда не поступал, вы можете, если считаете нужным, обратиться в милицию с заявлением по факту безвестного исчезновения. Есть определенные моменты, которые стоит проанализировать до обращения в милицию: пропадал ли человек раньше, склонен ли он не выходить на связь и не сообщать о своем местонахождении.

Следует помнить, что в Беларуси нет временного периода для заявления. Многие ждут трое суток и только после этого обращаются в милицию — так делать необязательно. Если у вас есть основания полагать, что с человеком что-то случилось, в милицию можно обратиться незамедлительно.

После написания заявления люди могут обратиться в ПСО «Ангел»: по договоренности с правоохранительными органами мы принимаем обращения граждан.