Видеофакт: Житель штата Мэн устроил каток на берегу замерзшего океана

Видеофакт: Житель штата Мэн устроил каток на берегу замерзшего океана1
- 9.01.2018, 9:59
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Пляж из-за мороза превратился в место для зимних забав.
В США на территории штата Мэн в эти выходные было так холодно, что люди устроили каток прямо на пляже. Видеоролик, на котором запечатлен мужчина на коньках у моря в городе Йорк, сняли супруги Питер и Сандра Лекоуси, сообщает ria.ru.
"Было очень холодно — так холодно, что мы не могли оставаться на пляже, а он катался на коньках там", — заявила Сандра в беседе с The Boston Globe.
Питер, опубликовавший ролик на Facebook, пошутил, что в Мэне каждый день — пляжный сезон.
В выходные в Йорке столбики термометров опускались ниже —20 градусов.