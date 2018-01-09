Видеофакт: Житель штата Мэн устроил каток на берегу замерзшего океана 1 9.01.2018, 9:59

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Пляж из-за мороза превратился в место для зимних забав.

В США на территории штата Мэн в эти выходные было так холодно, что люди устроили каток прямо на пляже. Видеоролик, на котором запечатлен мужчина на коньках у моря в городе Йорк, сняли супруги Питер и Сандра Лекоуси, сообщает ria.ru.

"Было очень холодно — так холодно, что мы не могли оставаться на пляже, а он катался на коньках там", — заявила Сандра в беседе с The Boston Globe.

Питер, опубликовавший ролик на Facebook, пошутил, что в Мэне каждый день — пляжный сезон.

В выходные в Йорке столбики термометров опускались ниже —20 градусов.