Двуликая коммуналка: Кто недоплачивает, а с кого давно взимают по полной 14 9.01.2018, 10:08

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Люди хотят знать, как ЖЭСы тратят их деньги.

Бюджет средней семьи позволяет оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Но население ждет прозрачности и справедливости выставляемых счетов, пишет zautra.by.

Соотношение средних показателей по стоимости услуг ЖКХ и средний доход домохозяйств Беларуси показывает, что среднеобеспеченные семьи могут «потянуть» рост тарифов до их полного возмещения, считает экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

Даже когда правительство завершит программу по полной оплате населением жилищно-коммунальных услуг и тарифов, они все равно останутся относительно недорогими.

− Связано это с тем, что мы имеем по сравнению с соседями − Украиной и странами Евросоюза – более низкие цены на энергоносители, которые закупаем в России. И значит, есть возможность устанавливать более низкие цены на отопление, подогрев воды и газ, − объясняет экономист.

Снизить издержки позволяют и самые низкие в регионе, за исключением Украины, зарплаты.

Средняя белорусская семья в прошлом году отдавала за коммунальные услуги 7% своего бюджета. При этом у более бедных категорий населения эта статья расходов занимала около 10%, у пенсионеров и родителей-одиночек до 20%. Более обеспеченные граждане тратили на ЖКУ около 5% семейного бюджета.

− Не стоит забывать, однако, что есть семьи с тяжелым положением, многодетные и одинокие люди, которые могут испытывать трудности, − подчеркивает Владимир Ковалкин актуальность расширения перечня категории граждан, которым потребуются субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Кто выиграет от полной оплаты населением ЖКУ?

После отказа от индексации стоимости ЖКУ в декабре прошлого года, вызванного недовольством Лукашенко, тарифы повысили в январе. В среднем для семьи из трех человек жировка подорожала на 10 рублей. Но и это подорожание не сильно приближает белорусов к полному возмещению затрат на жилищно-коммунальные услуги. По прогнозам правительства, в этом году население будет оплачивать 70% их стоимости. Это означает, что сроки достижения цели по выставлению счетов за ЖКУ в полной мере, которые были назначены на этот год, переносятся.

Полная оплата населением тарифов и предоставляемых в ЖКХ услуг стала бы одним из весомых шагов по решению многочисленных проблем в этой сфере, считает директор частного ЖЭСа «Аймалин М» Виктор Клименко.

− И правительство, и граждане понимают, что жилищно-коммунальные услуги должны быть стопроцентно окупаемыми. Это подразумевает ответственность гражданина. Если человек за определенные деньги получается определенную услугу, то, с одной стороны, поставщик услуги обосновывает свои тарифы, с другой — гражданин, который полностью платит за услугу, спросит, как эти тарифы формируются и в идеале может выбрать более выгодного поставщика, − убежден Виктор Клименко.

По его мнению, полная оплата предоставляемых услуг стимулирует потребителей экономить и бережно относиться к жилфонду. А это, в свою очередь, позволит снизить издержки и повысить эффективность работы коммунальных служб и ЖЭСов.

− Человек ценит только то, за что он заплатил, − комментирует эксперт. – Это даст стимул для рационального использования ресурсов.

Люди хотят знать, за что и по какой цене платят

Эксперт признает, что белорусы обеспокоены вероятностью резкого и внушительного роста тарифов. Но члены товариществ собственников относятся к этому более спокойно, потому что за большинство услуг они уже платят по факту их оказания и по полной стоимости.

− При повышении тарифов происходит выравнивание в их оплате собственниками жилья, которые состоят в товариществе собственников, и теми, кто свое жилье обслуживает в государственном жилом фонде. Пока же собственники жилья поставлены в неравные условия: дома, которые находятся в ЖЭСе, платят одни деньги, а те, где есть товарищество собственников, — совершенно другие, − подчеркивает Виктор Клименко.

Экономическая ситуация сейчас меняется и вынуждает перенести коммунальные затраты напрямую на плечи населения. Но люди хотят знать, за что и по какой цене платят.

− Давайте определим тот минимум услуг, которые гражданин должен получать обязательно. Обозначим, что в него входит и сколько этот пакет услуг стоит, − предлагает эксперт. − Если посчитать реальные затраты на обслуживание домов и стоимость жировок для жильцов «хрущевок», не исключено, что они уже оплачивают полную стоимость оказываемых услуг. В то время как жильцы ультрасовременных зданий не доплачивают за их обслуживание.

Решить проблему можно введением четких правил содержания жилого фонда и градации его обслуживания в зависимости от технического состояния зданий и насыщенности инженерными сетями. По одному тарифу нельзя обслуживать пятиэтажку, в которой практически нет инженерных сетей, и современные здания, где их немало, начиная от скоростных лифтов и заканчивая системами дымоудаления и пожароизвещения, резюмирует директор частного ЖЭСа.