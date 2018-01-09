КНДР отправит спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее 4 9.01.2018, 10:46

Фото: AFP

В Пханмундже закончились переговоры между представителями Южной Кореи и КНДР.

Северная Корея отправит на Олимпийские игры в южнокорейском городе Пхёнчан своих спортсменов и группу поддержки, а также делегацию из высокопоставленных чиновников. Об этом, как сообщают Bloomberg и Reuters, заявили представители КНДР после первых за два года прямых переговоров с делегацией Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом, сообщает «Настоящее время».

Представитель делегации Южной Кореи рассказал, что Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на Играх вместе.

Южная Корея также предложила объединение семей, разделенных Корейской войной, и возобновление диалога на уровне министерств обороны.

Выступая с новогодним поздравлением, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом и собирается направить свою национальную сборную на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына.

3 января Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей через специальную закрытую линию связи.

Зимняя Олимпиада начнется в южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля и продлится до 25 февраля.

Предыдущие переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Южной Кореи состоялись в декабре 2015 года.