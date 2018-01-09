Доллар снова взял планку в два рубля 4 9.01.2018, 10:48

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Американская валюта продолжает дорожать уже пятые торги подряд.

На торгах в Минске 9 января доллар снова взял планку в 2 рубля. В начале сессии курс вырос на 0,0052 (+0,26%) до 2,0026 белорусского.

В 2017 году курс доллара дважды брал планку в 2 рубля, но каждый раз опускался, пишет nn.by. Максимальный курс в прошлом году составлял 2,0378 (13 декабря). 1 января 2018 года его курс составлял 1,9727, и уже растет пятые торги подряд.

Евро сегодня пока подорожал на 0,0018 до 2,3969.

Российский рубль снова собирается обновить рекорд. Его курс с утра вырос на 0,0190 (+0,54%) до 3,5126 белорусского за 100 российских.