Путин признал себя изгоем 5 Александр Гольц, «Ежедневник»

9.01.2018, 10:55

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Александр Гольц

И это – главный итог карьеры хозяина Кремля.

Нет сомнений, что Кремль намерен представить победу в сирийской пустыне в качестве главного события минувшего года. Ну нет у нас побед (невидимый рост экономики – не в счет). Так что нам еще предстоит услышать немало победных рапортов военных, жаждущих поощрения высшего начальства, и увидеть бесконечное количество салютов.

Подозреваю, салюты будут греметь аккурат до момента, когда Путин утвердится на следующие шесть лет в качестве главного начальника страны. При этом нельзя не признать, что сирийская операция продемонстрировала новые качества российской армии, полученные в результате сердюковских реформ, плоды которых Сергей Шойгу существенно преумножил. Речь прежде всего о способности к быстрому развертыванию. Группировка Вооруженных сил РФ появилась на Ближнем Востоке буквально в считаные дни.

К тому же российские военные смогли максимально использовать те преимущества, которые определялись спецификой этого театра военных действий. В первую очередь тем, что у противника не было вовсе средств ПВО. В этих условиях удалось уйти от необходимости широкомасштабной наземной операции. Разработчики операции сконцентрировались на организации массированных ударов с воздуха. При этом в условиях многолетней гражданской войны в стране практически не осталось объективных источников информации, которые были бы признаны международным сообществом.

И это позволило Москве бомбить все что угодно, презрительно отмахиваясь от любых обвинений в гибели тысяч мирных жителей.

При этом Россия участвовала и в наземных операциях. Сейчас Москва уже открыто признает, что во всех подразделениях сирийской армии действовали оперативные группы российских советников, которые брали командование на себя. То же самое можно сказать и о центральных органах военного управления Сирии, где отечественные военные и планировали боевые действия, и руководили ими.

Наконец, в самых важных боях решающую роль играли наемники из «группы Вагнера». В результате, мало того, что российское Минобороны регулярно рапортовало об освобожденных от террористов территориях, оно получило формальную возможность не сообщать о потерях, которые, конечно же, превышали официально признаваемые – погибшие не проходили официально по спискам военного ведомства.

Может показаться, что Кремлю удалось реализовать голубую мечту каждого автократа – провести «маленькую победоносную войну». Которую при этом можно начинать и заканчивать по собственной прихоти. Однако в действительности салюты по поводу сирийской победы устраиваются над развалинами. Речь не только о том, в руинах лежат города этой ближневосточной страны. В руинах – российская внешняя политика. Уместно напомнить: вступление российской военной группировки в сирийскую войну осенью 2015 года неслучайно совпало с речью Владимира Путина на Генассамблее ООН. Его тогдашние призывы к созданию всемирной антитеррористической коалиции были попыткой выйти из жесткой международной изоляции, в которой Кремль оказался в результате аннексии Крыма и «секретной» войны на Донбассе. Вступление в новую войну было попыткой исключить повторение унижения, которое случилось с Путиным на саммите G-20 в австралийском Брисбене, когда никто из лидеров ведущих стран не пожелал сидеть с ним за одним столом.

Поначалу казалось, что уловка сработала: в Москву зачастили министры и премьеры стран Запада. Даже Обама – полный путинский антипод – был вынужден скрепя сердце встречаться с российским президентом. Ну, чтобы как минимум договориться об общих правилах поведения в сирийском небе для самолетов международной коалиции и российских пилотов. Однако чем дальше, тем яснее становилось – Путин и в сирийском вопросе останется Путиным. Кремль будет беспрестанно лгать, манипулировать, подтасовывать. Россия, к примеру, заблокировала резолюцию Совбеза о продолжении расследования о применении режимом Асада отравляющих веществ. При этом Москва сочла неприемлемыми выводы международных экспертов из Организации по запрещению химического оружия.

И теперь не проходит недели, чтобы представители Минобороны и МИДа не заявили, что уже после «нашей» победы (о том, что поддерживаемые США силы оппозиции взяли столицу террористов – Ракку, российские пропагандисты помалкивают) злокозненные американцы собирают уцелевших после бомбежек террористов, дабы пополнить ряды антиасадовской вооруженной оппозиции. Вместо ожидавшегося сотрудничества, которое, согласно планам Кремля, позволило бы «заиграть» необъявленную войну против Украины, операция в Сирии обернулась новой конфронтацией с Западом. Таким образом, даже победная война не помогла выйти из изоляции. Новая встреча G-20 (а это единственный международный формат, в рамках которого Путин еще сохраняет возможность контактировать с западными партнерами), проходившая во вьетнамском Дананге, обернулась новыми унижениями. Дональд Трамп, на которого в Москве возлагали большие надежды, не счел возможным встречаться с российским президентом.

Уже в первые недели его пребывания в Белом доме выяснилось, что никакой «большой сделки» между Москвой и Вашингтоном не предвидится. Напрасно думцы пили шампанское. Ставшие известными факты о попытках вмешательства российских «государственных структур» в американские выборы вызвали такую волну возмущения, привели к созданию сразу нескольких комиссий Конгресса и назначению специального прокурора. Расследование уже стоило карьеры нескольким ближайшим сотрудникам Трампа, замеченным в контактах с русскими. Все это сделало «токсичным» все, что исходит из Кремля.

Сегодня в принципе исключена возможность сколько-нибудь серьезных российско-американских контактов. Вместо содержательных консультаций стороны обмениваются взаимными обвинениями. Это происходит, например, с обсуждением проблем, связанным с реализацией подписанного 30 лет назад Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российский президент не реже раза в неделю рассказывает о том, что в развернутых коварными американцами пусковых установках системы ПРО в Румынии можно разместить крылатые ракеты «Томагавк».

Обвинения сугубо надуманные. Непонятно, зачем к нескольким тысячам этих ракет, легально находящихся на кораблях 6-го флота, добавлять еще два десятка таких же ракет, тайком размещенных на суше. Взаимное доверие между двумя ведущими ядерными державами опустилось гораздо ниже нуля. Никаких перспектив улучшения этих отношений не предвидится. Более того, отечественные бизнесмены с ужасом ждут февраля следующего года, когда американские спецслужбы должны представить Конгрессу список олигархов, поддерживающих Путина.

Если против фигурантов списка будут введены полномасштабные санкции, включающие арест активов и запрет использования американской финансовой системы (что означает запрет на использование большинства иностранных банков), это грозит катастрофой для держателей общака кооператива «Озеро».

Не помогает даже то, что сегодня обе страны столкнулись с общими угрозами безопасности. Самая главная неприятность 2017 года – в мире появилась новая ракетно-ядерная держава. Это – КНДР, с лидером, степень вменяемости которого неизвестна. Ким Чен Ын проигнорировал ультиматумы Вашингтона и решения Совета Безопасности ООН. Москва изо всех сил намекала на то, что пользуется особым влиянием на Пхеньян, однако тот не обратил ровно никакого внимания на российские увещевания.

Не смог Кремль воспользоваться и тем, что на глазах реализуется давняя, еще советская мечта наших дипломатов – благодаря эскападам Трампа серьезно нарастают противоречия между США и их западноевропейскими союзниками. Вместо того чтобы броситься в объятия Кремля и повиниться за поддержку Украины, страны Старого Света упорно продляют антироссийские санкции и продолжают нудно требовать соблюдения Минских соглашений.

Особо убедительное доказательство внешнеполитических «успехов» Владимира Путина – то, что Финляндия и Швеция, две страны, которые буквально зубами держались за свой нейтралитет в прошлую «холодную войну», теперь ищут безопасности в сотрудничестве с НАТО. В 2017-м состоялись крупнейшие маневры на шведской территории, в ходе которых высадился американский десант. Что до многократно обещанного «поворота на восток», то он происходит в основном на уровне деклараций.

Таким образом, события 2017-го убедительно продемонстрировали блеск и нищету милитаризма как главного внешнеполитического инструмента. С помощью военной силы можно, конечно, на короткий срок напугать партнеров, однако серьезно улучшить свое положение невозможно. В ходе своей пресс-конференции Путин в сердцах признал, что Россия отнесена Западом к числу изгоев. И это главный итог года.

Александр Гольц, «Ежедневник»