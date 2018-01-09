Видеофакт: В Гомеле на глазах у владельца сгорел Ford 2 9.01.2018, 11:10

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Драматичный эпизод попал в объектив видеорегистратора работников МЧС.

В Гомеле на глазах у владельца горел автомобиль. Прибывшие к месту происшествия спасатели ликвидировали пожар. Драматичный эпизод попал в объектив видеорегистратора работников МЧС, пишет tut.by.

Инцидент произошел 8 января, около пяти утра, по проспекту Космонавтов. Горел Ford Galaxy 1996 года выпуска. Прибывшие к месту вызова спасатели ликвидировали пожар. Но авто вряд ли подлежит восстановлению — огнем повреждены моторный отсек и передняя часть салона автомобиля.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.