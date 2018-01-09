Убежище во Франции в 2017 году попросило рекордное количество человек 1 9.01.2018, 11:18

В ведомстве по защите беженцев говорят, что способны справиться с ситуацией.

Власти Франции за 2017 год получили рекордное число заявок на убежище - более 100 тысяч, cообщает zn.ua со ссылкой на "Евроньюз".

В частности, указано, что за 2017 год общее число запросов на убежище составило 100,412 тысяч, что на 17% выше в сравнении с прошлым годом.

"Это не массовый приток, и мы способны справиться с ситуацией", - заявил представитель Французского ведомства по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA). На первом месте по запросам находится Албания, запросы от албанцев увеличились на 66% по сравнению с 2016 годом, но из всех заявок были одобрены только 6,5%.

По данным агентства, значительно выше число одобренных запросов у сирийцев (95%), афганцев (85%) и жителей Судана (59%).

В своем новогоднем поздравлении президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал продолжать принимать беженцев и помогать им. Однако президент отметил, что страна не в состоянии принять всех и должна делать это по общим правилам.

Ранее сообщалось о том, что во Францию прибыли первые беженцы в рамках нового соглашения между европейскими и африканскими странами. Согласно данным правоохранительных органов, 19 граждан Судана, среди которых 11 детей, доставлены из лагеря для беженцев в Чаде и направлены в монастырь на востоке Франции, в Эльзас.

Франция обязалась принять до трех тысяч человек из Нигера и Чада в течение ближайших двух лет; всего планируется перевезти в Европу около десяти тысяч человек.