Как слетать из Минска в Европу и обратно за 137 евро 1 9.01.2018, 11:24

1,132

Подборка из около 20 вариантов дешевых путешествий.

Citydog.by в новом году рассказываем о дешевых вариантах путешествовать. В сегодняшней подборке – США, Канада (и все из Минска), Исландия и полеты по Азии.

Из Минска в Европу и обратно от 137 евро

Эту акцию запустила авиакомпания Turkish Airlines, которая еще и бонусами порадует. Так, vandrouki пишут, что при отсутствии вариантов улететь раньше и стыковке в Стамбуле от 6 часов компания предоставляет бесплатную экскурсию. От 10 часов – проживание в отеле.

По акции улететь из Минска можно во Львов (137 евро), Милан (162 евро), Киев (147 евро), Одессу (148 евро), Венецию (164 евро), Рим (177 евро), Тель-Авив (184 евро), Тбилиси (184 евро), Париж (185 евро), Лондон (201 евро) и Лиссабон (217 евро).

Из Минска в Нью-Йорк и обратно за 412 евро

И еще одно предложение от авиакомпании Turkish Airlines. Все лето (на самом деле не только) можно посвятить полетам в США или Канаду. Прямо из Минска.

Смотрите сами. Из Минска в Нью-Йорк и обратно – 412 евро, в Чикаго – 429 евро, в Бостон – 469 евро, в Вашингтон – 469 евро, в Торонто – 476 евро, в Лос-Анджелес – 511 евро, а в Майами – 530 евро.

Из Вильнюса в Исландию и обратно за 50 евро

Вполне себе вариант для весенних праздников, тем более даты за такие деньги у лоукоста Wizz Air есть как раз в феврале и марте. А если вы участник клуба Wizz Air, то полет туда-обратно обойдется в смешные 31 евро.

На самолете по Азии за 10 долларов

Авиакомпания AirAsia опять запустила глобальную распродажу. До 14 января можно купить билеты за 10 долларов (если по Азии) и 14 (если не только по Азии). По ним можно летать с 7 мая 2018 года по 31 января 2019 года.