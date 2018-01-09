Верх цинизма 3 Сергей Ляпунов

9.01.2018, 11:27

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Сварганить красивую сказочку и встать в очередь за бюджетными деньгами сегодня в порядке вещей.

Успели вы уже лицезреть очередной михалковский "киношедевр" или же еще нет, но прочесть этот пост вам, надеюсь, будет интересно. Начну издалека - с того, о чем в фильме "Движение вверх" не сказано ни слова, но что неразрывно связывает его с нашим временем.

В 1972-ом - году 50-летия СССР - стране позарез нужны были победы. Полвека безумного коммунистического эксперимента требовали какого-то оправдания. Хоть тушкой, хоть чучелом, но показать свое превосходство.

Однако ж..а в тот год была полная. Косыгинская реформа в экономике безнадежно буксовала, а до шального подскока нефтяных цен оставалось еще больше года. Высадившийся на Луну Джон Янг поставил победную точку в космической лунной гонке, которую СССР вчистую проиграл американцам. Небывалая засуха, страшные лесные пожары в Подмосковье и запоздалые действия властей унесли тем летом более сотни жизней в двух десятках сгоревших населенных пунктов. В общем, куда ни кинь - всюду клин (явная аналогия с днем сегодняшним, когда "выборы" на носу, а позитивного предъявить народу нечего).

46 лет назад, в аналогичной ситуации, ставку сделали на спорт (но сейчас даже тут у нас стыд и позор). И замахнулись тогда не по-детски: решили побить родоначальников - канадцев в хоккее и американцев в баскетболе. Те победы 1972-го года стали гимном советскому спорту (правда, хоккейную суперсерию-72 наши в итоге слили у себя дома, а баскетбольная виктория получилась весьма скандальной, ну и будем до конца честны: наши тогда одолели, по сути, студенческую сборную США, а не лидеров НБА). И так уж вышло, что гордиться с той поры нам особо нечем. Вот и горланим мы по сей день гимн спортивным победам тех времен.

Ну, а где гимн, там Михалковы. Лепить говногимны за государственный счет - благодатный бизнес, бережно передаваемый в этой семье из поколения в поколение. От папы, накропавшего "нас вырастил Сталин - на верность народу", к сыну, самолично объявившему себя бесогоном (очевидно, не учел, что на уголовном жаргоне "бесогон" означает "враль, пустозвон").

За экранизацию тех побед - "Легенды № 17" и "Движения вверх" - студия Михалкова "ТриТэ" взялась, как уже было сказано, на условиях госзаказа (без государственного финансирования михалковская контора вообще не работает). Но распилить дармовые народные деньги - не сверхзадача, а лишь приятный сопутствующий элемент. Основной же кайф барин-бесогон, похоже, испытывает от возможности безнаказанно перевирать, подтасовывать, одурачивать и куражиться. И все это под густым соусом дремучего дилетантства по части спортивной истории, традиций, правил и атрибутов. Мне - человеку, который отдал спорту свои молодые годы, - смотреть на такое противно и стыдно.

Однако все же смотрел через силу (наверное, чтобы злее быть). И в изумлении наблюдал, как поклонник хоккейного ЦСКА Брежнев в версии бесогона становится спартаковским фанатом и расправляется с тренером "соперников" Тарасовым.

Как партработник из ЦК на полном серьезе предлагает военнослужащему срочной службы Харламову перейти в Спартак (то бишь дезертировать). Как самого Харламова "маньяк" Тарасов ставит без защиты в ворота под град пушечных щелчков, но тот почему-то остается жив-здоров. Как матчи в начале 70-х судят три арбитра, вместо двух. Как один из хоккеистов в 1972-ом собирается жениться на хоккеистке женской сборной, вот только сборную эту создадут лишь 22 года спустя. Как Бобров перед поездкой в Канаду показывает игрокам фрагменты из будущих игр. Как сборная СССР выступает в ублюдочных шлемах для физкультурников, зато с клюшками из конца 70-х, в коньках из 80-х и нагрудниках с налокотниками из 90-х (верно подметил знаток игры Богомолов: хоккей в "Легенде № 17" похож на штурм Рейхстага с автоматами Калашникова).

С той премьеры прошло почти пять лет, критики было предостаточно, но никаких выводов авторы так и не сделали. Бесогон верен себе, и косяков в его очередном творении - "Движении вверх" - меньше не стало.

Вот советский баскетболист-литовец Модестас Паулаускас, якобы люто ненавидящий совок, прямо перед олимпийским финалом планирует побег и передумывает буквально в дверях иностранного посольства. В реальности же Паулаускас был капитаном сборной СССР, фанатично ей преданным, кавалером двух орденов "Знак почета", его прощальный матч в 1976-ом власть организовала с особыми почестями. Изображенный в фильме ярым русофобом, этот замечательный человек до сих пор дважды в неделю ездит из Литвы в российский городок Краснознаменск недалеко от границы, где занимается с местными мальчишками. На недоуменные вопросы "К чему этот альтруизм?" Паулаускас отвечает: "Сюда, в Краснознаменск, меня гонит ностальгия по моей советской юности. Я хочу слышать русскую речь и помогать русским ребятам".

А вот тренер Владимир Гаранжин - полная противоположность реальному Владимиру Кондрашину, легендарному наставнику советской сборной и ленинградского Спартака. Контраст настолько разительный, что по рекомендации хорошо знавших Кондрашина людей и во избежание судебных исков от родственников фамилию тренера в фильме пришлось изменить.

Вот советская делегация судорожно ищет повод отказаться от финала со сборной США - феерическая чушь. Вот то наши, то американцы смачно засаживают данк за данком (эффектный бросок сквозь кольцо сверху вниз), хотя ни одного данка в том финале не было и быть не могло (наши тогда считали такие броски пижонством и неуважением к сопернику, а в лиге, которую представляли американцы, данки в то время и вовсе были запрещены).

В довершение, по привычке, накосячили с женской сборной, которая показана в Мюнхене-72, хотя женский баскетбол включили в программу олимпиад лишь через четыре года.

Ну да и хрен с ними, с киноляпами. Освоить госфинансирование, сварганить пробивающую на слезу красивую сказочку и вновь встать в очередь за бюджетными деньгами сегодня в порядке вещей. А вот чего создателям киношных гимнов действительно простить нельзя, так это того, что их красивая сказочка катком надругательства прошлась по памяти об ушедших спортивных кумирах и выхлопом пренебрежения - по чувствам их ныне живущих близких.

Среди них - семья скончавшегося в 1999-ом тренера Кондрашина. В фильме его сын показан мальчиком в инвалидной коляске, которому якобы срочно нужна операция на Западе, но отец все валютные накопления отдает на лечение своего спортсмена-любимца. У Кондрашина действительно есть сын Юрий, с детства страдающий церебральным параличом. В 1972-ом он уже достиг совершеннолетия, и выдумка со срочной операцией по меньшей мере лжива и бестактна.

А вот что говорит о ленте вдова триумфатора Мюнхена-72, центрового Александра Белова: "По России-24 видела, говорили, какой хороший фильм, как Губерниев плачет, все плачут. Мы тоже плачем. Но не потому, что фильм такой добрый, а потому, что через нас просто переступили и пошли дальше".

Поясню. В "Движении вверх" Александр Белов показан смертельно больным уже перед мюнхенской олимпиадой. На самом деле серьезные проблемы со здоровьем начались у него лишь спустя пять лет - после того как в 1977-ом "благодарная" Родина лишила его мест в сборной и ленинградском Спартаке, звания заслуженный мастер спорта (змс) и даже стипендии в вузе. И всe это из-за нелепой попытки пронести через таможню иконы по просьбе другого спартаковца - Владимира Арзамаскова. Отлучение от баскетбола нанесло эмоциональному спортсмену сильнейший удар, человек буквально сломался и уже через год умер в возрасте 26 лет.

Вот так безжалостно страна затравила и погубила выдающегося игрока, добывшего ей победные два очка на последних трех секундах финала и первое олимпийское золото в баскетболе. А нынче бесогон рисует нам ура-патриотическую картинку, где Саша Белов якобы жертвует здоровьем ради победы своей страны. Всe с ног на голову, верх цинизма.

Но и это еще не вся правда.

Ведь советская Родина-мать бездушно растоптала каждого третьего баскетболиста той сборной. Помимо Александра Белова, это Алжан Жармухамедов, который через год после олимпиады за таможенные нарушения был лишен звания змс, Иван Дворный, который за аналогичный проступок и вовсе получил три года лагерей, и Михаил Коркия, отмотавший срок за незаконное предпринимательство. Жизнь в совке вообще основательно потрепала наших чемпионов. Из двенадцати игроков мюнхенской сборной СССР по баскетболу живы сегодня только четверо (из двенадцати американцев живы одиннадцать).

Вот где истинная спортивная драма, вот о чем кино-то снимать надо и гимны писать. Только делать это предстоит не потомственному бесогону, а людям порядочным и совестливым. Бесогону же можно предложить снять ленту о своем ближнем родственнике - родном дяде-эсэсовце (о похождениях в годы войны Михаила Михалкова, он же капитан 3-ей дивизии СС Мюллер, можно почитать в примечаниях к статье о нем в Википедии). А то учат нас патриотизму всякие...

Сергей Ляпунов