Канадец построил дом из контейнеров, в котором можно жить при –42 градусах 6 9.01.2018, 11:34

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На стройматериалы было потрачено около $10 тысяч.

Теперь в контейнерах живут не только от безысходности: из них строят полноценные особняки, комфортные домики в окружении природы и даже целые стадионы. Считается, что такие постройки больше подходят для мест с дружелюбным климатом и плохо приспособлены для комфортной жизни в условиях холодной зимы. Житель Канады решил сломать стереотип и возвел дом из контейнеров, в котором запросто можно пережить лютые морозы.

Как сообщает Novate.ru, дом построил 32-летний Joseph Dupuis. Полноценный энергосберегающий дом он возвел из трех контейнеров для перевозки грузов, каждый из которых приобрел за $3400. Электричество хозяин получает за счет установленных на крыше солнечных панелей. Если верить словам мужчины, то из коммунальных платежей самые большие счета приходят за телефонные разговоры.

Очевидно, что зимой в металлических контейнерах холодно, а летом они невыносимо накаляются, поэтому хозяин установил в жилище специальную систему охлаждения и отопления. По словам канадца, он вполне комфортно переносит в своем доме морозы до 42 градусов, поскольку климат в Канаде отнюдь не тропический. Кроме того, парень установил в доме из контейнеров полы с подогревом.