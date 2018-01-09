Ryanair продает билеты на январь от € 9 9.01.2018, 11:59

Промо-тарифы Ryanair распространяются только на январские рейсы.

Лоукостер Ryanair борется с январской хандрой большой распродажей. Билет на путешествие в течение месяца можно купить от € 9. А некоторые – еще дешевле, пишет 34travel.me.

Промо-тарифы Ryanair распространяются только на январские рейсы. Но скидки есть практически по всем маршрутам.

Например, из варшавского аэропорта Modlin в Стокгольм или Осло можно улететь за € 8, а в Эйндховен, Тулузу или Милан оттуда же – за € 9. Перелет из Вильнюса в Лондон или Париж со скидкой обойдется в € 15.