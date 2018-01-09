Под Воложином пассажир «Мазды» сломал жезл сотруднику ГАИ 1 9.01.2018, 12:04

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У машины не было техосмотра.

Пьяный 43-летний мужчина, пассажир автомобиля «Мазда Кседокс-6», возле деревни Минти Воложинского района ударил в лицо сотрудника ГАИ.

Следователь Воложинского районного отдела Следственного комитета Инесса Бычкевич рассказала kraj.by: инцидент случился 30 декабря около 16.30 на 3-м километре автодороги Воложин-Вишнево-Клим, недалеко от деревни Минти, где нес службу наряд дорожно-патрульной службы ГАИ. Один из сотрудников остановил «Мазду», у которой не было свидетельства о техосмотре. Водитель с госавтоинспектором прошли в машину ГАИ. Второй сотрудник милиции остался на улице.

По словам Инессы Бычкевич, пока инспектор и водитель «Мазды» разбирались с отсутствием техосмотра, в «Мазде» проснулся 43-летний пассажир. Нецензурно ругаясь, он выхватил жезл из рук милиционера, который был на улице, сломал его и ударил сотрудника по лицу.

Подозреваемый задержан. При медицинском освидетельствовании в его крови обнаружено 1,8 промилле алкоголя.