Макрон: Будущее нуждается во Франции, Европе и Китае 9.01.2018, 12:11

Эммануэль Макрон

Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Президент Франции предложил Си Цзинпину новый подход к идее «Шелкового пути».

Будущее нуждается во Франции, Европе и Китае, однако проект нового «Шелкового пути» не должен превращать транзитные страны в вассалов КНР. Об этом заявил в первый день своего визита в Китай в понедельник, 8 января, президент Франции Эмманюэль Макрон в городе Сиань, историческом месте, с которого в древности начинался «Великий Шелковый путь» - караванная дорога, соединившая Поднебесную со Средиземноморьем, сообщает dw.com.

В выступлении, посвященном перспективам французско-китайских отношений, Макрон подчеркнул, что сотрудничество Франции и КНР должно быть «сбалансированным». Коснувшись проекта нового «Шелкового пути», активно продвигаемого руководством КНР, французский президент подчеркнул: «Эти пути не могут послужить новой гегемонии, которая превращает все транзитные страны в вассалов».

На 9 января запланирована встреча Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. По данным пресс-службы Елисейского дворца, лидеры Франции и Китая намерены обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи, совместную борьбу с терроризмом, климатические изменения, а также вопросы торговли.

Новый «Шелковый путь»

Пекин заявил о начале глобального инвестиционного проекта новый «Шелковый путь» в 2013 году. Его цель - углубить сотрудничество стран, через которые проходят транспортные коридоры из Азии в Европу. В рамках реализации этого проекта руководство КНР намерено выделить около 2,5 млрд евро на различные инфраструктурные проекты в 16 государствах Центральной и Восточной Европы.