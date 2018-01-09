«Три тысячи рублей за столовую?» 9.01.2018, 12:14

Архивное фото onliner.by

Родители позвали ведущего на выпускной — гимназия выставила аренду.

Родители 11-классников одной из гимназий Советского района Минска возмущены. В ноябре на собрании по поводу выпускного директор сообщила, если праздник будут проводить представители сторонней организации, компания должна заплатить гимназии аренду в 3000 рублей. «Но за что такие деньги? — не понимают родители. — За шесть часов в столовой?!», пишет tut.by.

Елена, мама одного из учеников, рассказывает, что в этом году их гимназию оканчивают три класса. Это 70 человек. Выпускной планируют проводить в учебном заведении. Торжественную часть — актовом зале, остальное — в столовой.

— Торжественную часть гимназия готовит сама, тут все бесплатно, — говорит Елена. — Дальше праздник будет проводить компания, которую мы нанимаем. Они предоставят фотографа, ведущего… Осенью на собрании оргкомитета директор предупредила: этой организации нужно будет заплатить гимназии 3000 рублей за аренду помещения. Мы понимаем: если они выставят это компании, платить придется родителям.

— Почему именно 3000 рублей?

— Нам сказали, что действуют в рамках указа о сдаче в аренду помещений, — продолжает мама. — Этот документ действует уже не первый год, но в нашей гимназии, например, деньги по нему будут платить только второй раз. В прошлом году родителям выпускников сообщили об этом в апреле. Они быстро собрали нужную сумму, потому что весной начинать искать новые варианты для праздника бессмысленно.

Кроме того, дополняет мама, с арендой придется заплатить еще и коммунальные, которые начислят гимназии за время торжества.

По словам Елены, она общалась с родителями выпускников из других школ Минска, там о плате за аренду никто не говорил.

— А если не привлекать стороннюю организацию?

— Тогда проводить все будет сама гимназия, но как? Их сценарий мы не обсуждали. Скорее всего, включат музыку, поставят конфеты и чай, — делится предположениями собеседница. — А мы привлекаем специалистов, которые постелят ковровую дорожку, украсят все шариками, придумают программу. Мы хотим, чтобы все было достойно.

Родители предложили провести выпускной в другом месте, администрации школы, говорит собеседница, это не понравилось.

— Как вариант мы хотели отмечать в караоке-клубе, но в гимназии нам говорят: вы не имеете права покидать пределы учебного заведения, — возмущена Елена. — Но почему? Мы законные представители детей, мы пишем расписку и уходим. А нам говорят — нет. Мы в шоке, по сути, нам запрещают уйти и просят при этом заплатить баснословную аренду.

Светлана Алексеева, директор гимназии, ситуацию прокомментировала коротко: «Мы сделаем выпускной для наших выпускников бесплатно».

«Родители не правы в том, что аренду надо платить лишь второй год»

В управлении образования администрации Советского района Минска говорят: гимназия действует в соответствии с нормативно-правовыми документами. Если в школе работает ведущий, или, например, фотограф, должен быть оформлен документ о разовой аренде.

— В данном случае действует Инструкция о порядке сдачи в аренду капитальных строений, находящихся в собственности города Минска, — поясняет Инесса Соболенко, начальник управления. — Сегодня все учреждения образования Советского района могут и сами провести выпускные вечера. Безусловно, каждый руководитель, обращаясь к родителям, об этом говорит.

По словам собеседницы, еще с 2009 года сторонние организации, которые работают в школах или гимназиях, платят аренду.

— Родители не правы, если говорят, что в их гимназии аренду сказали платить лишь второй год.

— А если родители хотят провести мероприятие не в гимназии?

— Выпускной предпочтительно проводить в том учебном заведении, где человек учился, — продолжает Инесса Соболенко. — Если условия не позволяют, например, детей много, а актовый зал небольшой, мероприятие можно перенести в учреждения социокультурной направленности. Сюда относятся Дворец Республики или, например, Дворец детей и молодежи. Выпускной вечер — это прощание со школой. Думаю, совершенно не стоит для этого использовать ресторан.

— Но, если они сами хотят, почему нет?

— На это есть рекомендации вышестоящих организаций, — отвечает начальник управления. — В данной гимназии — шикарная столовая и актовый зал. Думаю, как и всегда, все там будет на высшем уровне.