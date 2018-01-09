Новинки ЖКХ: Тарифы будут «плавающими», а за ремонты заплатим сами 38 9.01.2018, 13:14

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Все новшества в системе ЖКХ вызывают много вопросов.

Правительство утвердило план того, как наше жилищно-коммунальное хозяйство будет «развиваться» аж до 2025 года. В начале документа сказано, какие сейчас есть проблемы в нашем ЖКХ. А потом рассказано, как высокие чиновники предлагают их «решать», пишет kp.by.

Проблемы: некачественная вода, старые дома и плохие начальники

По мнению правительства, в некоторых селах есть проблема с качеством питьевой воды. Также в документе сказано про низкую эффективность систем теплоснабжения, износ очистных сооружений и высокое энергопотребление домов. Чиновники считают, что в недостаточных объемах в Беларуси ремонтируют жилфонд и лифты (и тут с ними мало кто поспорит).

Есть проблемы и с людьми. Так, в системе ЖКХ не хватает квалифицированных начальников, и у сотрудников - низкий уровень мотивации. Да и престижность работы в ЖКХ пока, увы, на невысоком уровне.

Как же предлагают «решать» эти проблемы?

Раздельный мусор и больше общения с горожанами

В «развитие» сферы ЖКХ чиновники видят несколько направлений. Во-первых, повысить качество жилищно-коммунальных услуг. Во-вторых, снизить затраты на предоставление этих самых услуг.

Также в правительстве считают, что нужно приучить всех людей разделять мусор. Напомним, с 2018 года в Минске уже два тарифа на вывоз мусора: если в доме есть мусоропровод, то платить надо больше, а если нет - меньше.

Чиновники хотят повысить «престижность» работы в сфере ЖКХ. В планах также - сделать еще больше сервисов для оплаты ЖКУ и общения людей с коммунальниками, внедрить дистанционный сбор информации со счетчиков газа, электричества, тепла и воды. То есть можно будет не вносить показания, а просто сразу оплачивать счета.

Ремонты будут делать частники, а платить за них - сами жильцы

До 2020 года по всей стране приведут в надлежащее состояние лифты в домах. Текущий и капитальный ремонт будут делать на конкурсной основе с привлечением частников. Кроме того, правительство собирается сократить затраты на ремонт и больше денег за него брать с населения. А со временем сделать так, чтобы люди сами оплачивали ремонты.

Правительство по-прежнему озвучивает идею поставить счетчики на тепло в каждую квартиру, заменить котельные на более современные и перевести некоторые из них на местные виды топлива (щепу и торф).

Тарифы на ЖКУ будут отличаться в зависимости от их качества

Чтобы снизить стоимость ЖКУ, чиновники предлагают убрать перекрестное субсидирование, оптимизировать (что обычно означает - уменьшить) количество работников ЖХК, освободить их от лишних функций и не заставлять содержать непрофильные объекты.

Формирование тарифов ЖКХ хотят сделать «прозрачным и понятным людям». При этом сами тарифы будут отличаться в зависимости от качества жилищно-коммунальных услуг, а государство будет стимулировать (судя по всему, рублем) экономное и рациональное потребление услуг.

Новых тарифов на коммуналку пока нет

С 1 января в Беларуси должны вырасти жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов. Правда, на 4 января новых тарифов еще не было. Напомним, чиновники обещали, что с 2018 года белорусы будут оплачивать коммунальные услуги по 100%-ному тарифу. Исключение составят лишь отопление и подогрев воды - эти две услуги будут по-прежнему субсидироваться государством.