Как минчанин похудел на 30 кг благодаря Михалку и кроссфиту 6 9.01.2018, 13:23

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Добиться результата можно лишь трудом.

«Волшебной таблетки, которая решит проблемы со здоровьем или весом, не существует. Добиться результата можно лишь трудом», — убежден Сергей Холод. В 26 лет он весил 110 кило, в поликлинике Сергея приняли за отца его младшего брата. Tut.by он рассказал, как бросил курить, отказался от спиртного и нашел себя в любительском футболе и кроссфите.

«Наверное, это все проходили: друзья, компании, алкоголь»

Сейчас Сергею 34 года. Он женат, воспитывает двух дочек. Работает оператором АЗС. Весит 80 кг.

— А в 26 лет — 110 килограммов.

Сергей вспоминает: в подростковом возрасте был атлетического телосложения. Много двигался, играл в футбол. Участвовал в школьных соревнованиях.

— Плотно занимался до 18 лет. Потом перестал. Наверное, это все проходили: друзья, компании, алкоголь. Тренировки отошли на второй план.

Сергей больше не занимался. В 23 года женился. Вовсе прекратил следить за питанием. Никак не ограничивал себя в еде, ел что и когда хотел.

— Результат не заставил себя ждать. Работа сидячая, движения нет. После свадьбы поехали с женой на отдых. Там за две недели я набрал около шести килограммов. На тот момент они не были для меня проблемой. Я не думал о том, что жирные котлеты и жареная картошка не приносят пользы моему здоровью. Меня все устраивало.

К 26 годам у Сергея появилась одышка. Стало тяжело нагибаться, чтобы завязать шнурки. По словам парня, это был первый сигнал к тому, чтобы задуматься о здоровье и начать работать над своим телом. Вторым звонком стала неловкая ситуация в поликлинике.

— У меня есть младший брат. Разница в возрасте — девять лет. Однажды я поехал с ним в поликлинику. Мы вместе зашли в кабинет к врачу, а он говорит: «Папа может подождать в коридоре». Мне, конечно, стало обидно. Я подумал, неужели я так плохо выгляжу в свои 26 лет? Надо с этим что-то делать.

«Начинал с десятиминутной пробежки»

Сергей сидел на диетах. Сбрасывал от 5 до 15 кило.

— Однако вес очень быстро возвращался. Я не знал, как питаться, когда срок диеты заканчивался. Думал: все, похудел — можно все. Переставал себя ограничивать и набирал в два раза больше килограммов.

Не сорваться в очередной раз помогло неприятное событие — операция. В больнице Сергей провел около двух месяцев. Похудел на 12 кило и привык к правильному питанию.

— После я стал бегать. Начинал с десяти минут, постепенно увеличивал время. Изменил режим питания. Тогда я не сильно умел считать углеводы, белки, жиры. Все было на уровне интуиции. Я старался не есть на ночь, отказался от свинины, мучного. Постарался есть меньше жареного. Единственное, что не смог бросить — сладкое. Решил не ломать себя. Все делал постепенно.

«В футболе поначалу очень стеснялся себя»

В 2012 году Сергей весил уже 83 кг. Помимо бега, он снова стал активно играть в футбол. Сначала Сергей был в роли запасного, а потом стал главным организатором матчей.

— Я поначалу очень стеснялся себя. Мне тяжеловато было бегать наравне с ребятами, чувствовал себя слабее их. Но прошло время, и ситуация изменилась. Я с таким азартом отдавался игре, что из обычного игрока превратился в главного организатора.

Сергей признается: «После того, как в 18 лет бросил футбол, осталась недосказанность какая-то». Мужчина решил создать свою команду. Собрал друзей, знакомых, которые так же, как и он, любят эту игру. Арендовали зал и стали заниматься. Тренировались три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. Участвовали в любительских чемпионатах. Команда и по сей день существует, уже не на свои деньги, а на средства спонсора. Сергей же сыграл в четырех сезонах и ушел. В его жизни появился кроссфит.

«Вышел после первой тренировки полуживой»

— Все получилось как-то спонтанно. Я пытался ходить в зал, но мне не нравилось. А потом друг из Украины рассказал про кроссфит: сходи, попробуй. Ну, я начал искать зал, где в Минске можно позаниматься. Решил не брать разовое, сразу абонемент купил. Думаю, раз деньги потратил, точно на все занятия схожу! Когда пришел на тренировку, надеялся, что будет не очень тяжело: все-таки бывший футболист. Оказалось, нет у меня никакой «физухи» вообще. Я вышел после тренировки полуживой.

Суть кроссфита — в выполнении определенного комплекса упражнений за минимальное время. Такая концепция направлена на развитие сразу нескольких качеств: силы, ловкости и выносливости.

По словам Сергея, кроссфит крут тем, что тренировки всегда разные. Да, элементы могут повторяться, но сами связки — нет. Мужчине стало интересно. Около года он совмещал футбол и кроссфит, потом решил выбрать что-то одно.

— Объясню, чем еще вдохновляет кроссфит. Есть определенного рода соревновательный момент. Ты занимаешься в группе и, когда видишь, что кто-то делает элементы, которые у тебя не получаются, злишься. Тебя это подстегивает: почему он может, а я нет? Ты стараешься и стремишься сделать, как он. Борешься с собой и своими слабостями.

«За день могу торт съесть»

Сейчас Сергей посещает тренировки три, иногда четыре раза в неделю. Следит за питанием. Ест пять раз в день: на завтрак овсянку и яйцо, полдник — фрукт, обед — каша и курица или рыба, ужин — творог или снова же нежирное мясо. Пьет много воды. И по-прежнему не может отказаться от сладкого. Говорит, что может съесть целый торт, но на следующий день — обязательно тренировка.

— Я считаю, что человек должен быть доволен своим телом и собой. Долгое время в моей жизни присутствовали сигареты. Бросил по щелчку. Не растягивал. Да, был срыв, но курить прекратил. Перестал пить алкоголь. Раньше, как это часто бывает, расслаблялся пивом после работы, мог с друзьями пойти в бар. Когда с женой стали родителями, отказался от спиртного. Поставил себе цель год продержаться. И скажу вам — не жалею. Я стал по-другому думать, состояние здоровья улучшилось.

На спине у Сергея — татуировка: кадр из клипа «Железный» «Ляписа Трубецкого». Сергей говорит, что был вдохновлен примером Сергея Михалка:

— Я давно слежу за его творчеством. Одно время он не выступал в Беларуси, а возможность ездить за границу у меня не всегда была. Как-то друг говорит:«Ты видел, как Михалок изменился?» Думаю, как? Обычный толстый дядька. Зашел в интернет — и ошалел от перемен. Он похудел, на животе кубики, тело подкаченное. Я тогда подумал: почему я не могу так же?

Перемены в жизни Сергея заметили все. Жена и родители поддержали, кто-то не понял и перестал общаться. Кто-то при встрече говорил: «Ты что, заболел? Чего осунулся так? Жена не кормит?» Сергей к этим фразам относится спокойно.

— Свои принципы никому навязывать не собираюсь. Скажу одно. Если вы решили заниматься и правильно питаться, не слушайте никого и делайте. Волшебной таблетки, которая решит ваши проблему, не существует. Добиться результата можно лишь трудом.