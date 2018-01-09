Московская пощечина партнерам по ЕАЭС 4 9.01.2018, 13:22

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Фото: EPA

Совет Федерации РФ наглядно продемонстрировал неистребимую имперскую спесь в отношении членов таможенного союза.

Такое мнение DW выразил экономический обозреватель Андрей Гурков.

В Москве на достаточно высоком политическом уровне прозвучали призывы к выходу России из Всемирной торговой организации (ВТО). Возмущенный требованиями Евросоюза о компенсации в размере 1,4 миллиарда евро за российский запрет на импорт свинины из стран ЕС, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Сергей Калашников заявил 8 января: "В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью".

Сенатор Джабаров не разобрался в сути вопроса

К решительным действиям "вплоть до выхода из ВТО" призвал и первый заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров. Назвав иск ЕС "беспределом", он предложил: "Если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО, и что нам дает участие в этой организации?".

Вынесем за скобки тот факт, что сенатор Джабаров, толком не разобравшись в сути вопроса, по ошибке отнес "свиное дело" к санкционной тематике. На самом деле речь идет о чисто протекционистском запрете на импорт свинины сразу из всех 28 стран ЕС, который Россельхознадзор ввел под предлогом борьбы с африканской чумой свиней (АЧС) в январе 2014 года - более чем за шесть месяцев до российского продовольственного эмбарго, последовавшего за секторальными экономическими санкциями ЕС.

В Брюсселе поголовный запрет на импорт европейской свинины сочли несоразмерным и неправомерным, пожаловались в ВТО, там установили, что он, действительно, нарушает нормы этой организации, Россия подала апелляцию, ее рассмотрели в арбитраже, но прежнее решение оставили в силе. В результате Россельхознадзор 6 декабря 2017 года отменил запрет, фактически признав тем самым свою неправоту. И вот теперь ЕС требует компенсировать ему ущерб, нанесенный именно этими незаконными действиями России.

Об Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане не подумали

Так что "беспредела" тут и близко нет. Однако данный комментарий вовсе не об этом. У громогласных заявлений российских сенаторов про выход из ВТО есть один побочный аспект, на который в России, похоже, мало кто обратил внимание, но отсюда, из Европейского Союза, выступающего во Всемирной торговой организации от лица всех своих членов как единое целое, сразу же бросается в глаза.

Интересно, как почтенные российские сенаторы представляют себе выход своей страны из ВТО в ситуации, когда партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) Армения, Казахстан и Кыргызстан покидать Всемирную торговую организацию вовсе не собираются, а Беларусь как раз сейчас активизирует свои усилия по вступлению в ее ряды?

Вопиющее презрение к интересам партнеров по ЕАЭС

Господа Калашников и Джабаров хотя бы на секунду подумали о том, не противоречит ли их призыв интересам ближайших экономических союзников РФ? Они предварительно посоветовались с казахстанскими или, скажем, армянскими коллегами о том, не повредит ли их странам и в целом торговле внутри ЕАЭС столь серьезный шаг, как отказ России от норм ВТО?

Тот факт, что не просто сенаторы, а руководители двух профильных комитетов Совета Федерации, экономического и внешнеполитического, в порыве столь модного ныне в России антиевропейского гнева продемонстрировали вопиющее презрение к интересам партнеров по ЕАЭС, наглядно демонстрирует истинное отношение российской политической элиты к этому интеграционному проекту.

Это легковерным западным бизнесменам и доверчивым телезрителям российские начальники любят рассказывать сказки про то, что Россия теперь - член большого экономического союза на евразийском пространстве и уже не может принимать решения самостоятельно, а согласовывает их со своими равноправными партнерами. На самом же деле в политической Москве по-прежнему царит неистребимая имперская спесь, и на бывшие союзные республики продолжают смотреть как на покорные государства-сателлиты, которые при необходимости скушают любой каприз большого брата.

Так что сенаторы Калашников и Джабаров походя, даже не заметив этого, дали звонкую пощечину Астане, Бишкеку, Еревану и Минску. Думается, что там этот очередной наглядный урок "равноправия и взаимного уважения" наверняка запомнят. Хотя причин для конкретного беспокойства у них быть не должно: Минэкономразвития РФ 8 января четко заявил, что Россия возможность выхода из ВТО не рассматривает.