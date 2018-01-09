СМИ узнали о сроках следующей волны расширения ЕС 15 9.01.2018, 13:45

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Европейский союз собирается расширяться в направлении Балкан.

Евросоюз готовится до 2025 года провести следующую волну расширения, сообщает "Новое время" cо ссылкой на EUobserver.

По данным издания, о стратегии расширения ЕС будет объявлено 14 февраля.

"У партнеров на Западных Балканах теперь есть историческое окно возможностей. Впервые их перспектива присоединения имеет временные рамки", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении издания.

В документе сказано, что с учетом успешных реформ и разрешения всех споров с соседями, Черногория и Сербия должны быть готовы к членству в 2025 году.

Также к тому времени Албания, Босния, Македония и Косово "должны продемонстрировать прогресс на европейском пути".

Сербия и Черногория уже начали переговоры о вступлении в ЕС, Албания и Македония надеются начать их в 2018 году, в том случае, если Македония сможет разрешить свои исторические споры с Грецией.

Босния и Косово также надеются в ближайшее время получить статус кандидата. Однако, в документе есть предупреждение, что неразрешенные исторические споры и претензии могут затормозить расширение на Балканах.