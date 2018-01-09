Видеохит: В Танзании маленькая собака показала льву, кто настоящий «царь зверей» 6 9.01.2018, 13:49

4,760

Небольшая собака заставила льва обратиться в бегство.

Инцидент произошел в национальном парке Нгоронгоро на севере Танзании. Пара диких кошек прогуливалась по полю, когда к ним подбежал пес, очевидно, принадлежащий народу масаи, который живет в этих краях, сообщает ria.ru.

Животное начало лаять на львов, а затем напало на самца. Лев испугался и отбежал в сторону.

В итоге собака развернулась и убежала домой.