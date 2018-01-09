Минобразования: Есть бумаги — будут и ответственные 3 9.01.2018, 13:50

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В министерстве рассказали том, будут ли учителя вести всего 4 документа.

Перед Новым годом Минобразования сделало для педагогов революционный подарок — определило список обязательных документов, которые должен заполнять педагог. Например, у учителя таких документов всего четыре, у классного руководителя — пять. В министерстве tut.by пояснили, значит ли это, что другие документы учитель может не заполнять.

В постановлении Минобразования говорится не только об обязательных документах. Во втором пункте речь идет еще и о «перечне документов, образующихся в деятельности конкретного учреждения…». Как объяснили в ведомстве, кроме обязательных бумаг, есть еще и дополнительные. Их определяет постановление Министерства образования № 52 от 24 мая 2012 года — это список документов, которые должны вести и хранить в каждой школе и гимназии.

Например, классный журнал должен храниться 5 лет, сводные ведомости успеваемости — 25 лет. Алфавитные книги записи учащихся — 50 лет, книги учета и выдачи аттестатов, похвальных листов — 75 лет.

— Раз эти документы есть, значит, должны быть и те, кто за них отвечает, — поясняют в министерстве.

При этом в ведомстве уточняют, отвечают за данные документы не только учителя. Это могут быть и представители администрации, и секретарь, и специалист по кадрам, и инженер-программист.

— В начале года директор назначает ответственного за ведение того или иного документа из перечня, определенного постановлением № 52, — говорят в министерстве. — Например, секретарь педсовета, который ведет протоколы педсоветов.

Однако, говорят в ведомстве, если специалист не хочет вести данный документ, он может отказаться. Обязывать его никто не будет.

— 52-е постановление работает с 2012 года, и учителя из-за этого никогда не возмущались, — резюмируют в министерстве. — Вопросы были по основным документам, но в конце 2017-го мы максимально упростили их перечень.