Как можно поменять имя в белорусском паспорте? 2 9.01.2018, 13:59

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Сколько раз можно менять имя и какие должны быть основания.

В декабре прошлого года крымская семейная пара решила назвать своего сына Биткоином. Возможно, когда Биткоин Олегович подрастет (неплохой каламбур!), он сменит себе имя на что-нибудь более человеческое. Легко ли сменить имя или фамилию в Беларуси? Что для этого надо? The Village Беларусь отвечает на самые странные и удивительные вопросы, которые интересуют белорусов.

Не иметь проблем с законом

Чтобы поменять имя, отчество или фамилию, должны соблюдаться два важных условия.

Первое — чтобы к вам не имело претензий Главное областное или Минское управление юстиции. Если на момент подачи заявления о смене имени в отношении вас возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о применении меры пресечения до вынесения постановления о привлечении вас в качестве обвиняемого, признании подозреваемым или привлечении в качестве обвиняемого, либо у вас имеется непогашенная и неснятая судимость, — разрешения на смену имени вы не получите. Кроме того, если в органах загс не сохранилось записей о рождении или вступлении в брак (кроме случаев, если такие записи были сделаны компетентным органом иностранного государства), — разрешение тоже не дадут.

На усмотрение загса

Второе важное условие — чтобы заявление о смене имени/отчества/фамилии было обоснованным. Что считается обоснованным — четкой формулировки нет: в документах есть несколько размытых уточнений.

Например, в пункте № 72 Постановления сказано, что разрешение может быть дано лишь в тех случаях, если для этого имеются уважительные причин: неблагозвучность или трудность произношения собственных имени-фамилии; желание носить общую с другим супругом фамилию или желание вернуть свою добрачную фамилию; желание носить фамилию отчима (мачехи); желание носить имена, соответствующие избранной национальности. Среди перечисленных причин есть пометка «и другие».

В статье 69 Кодекса говорится, как присваиваются ФИО ребенку. Отмечается, что орган загс не вправе отказать в присвоении имени, «если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям». Очевидно, эта же норма действует и в том случае, если родители решили сменить имя ребенку.

Решение о том, что подпадает под неблагозвучность или трудность произношения, что противоречит или не противоречит морали и национальным традициям, принимает орган загс. Он же решает, какие еще «и другие» причины могут считаться достаточными для смены имени. Причина «не нравится» достаточной не считается.

Что на что меняют

Конечно, чаще всего фамилию меняют из-за вступления в брак. Причина «желание носить имена, соответствующие избранной национальности», зачастую связана с вступлением в брак с иностранцем или переходом в другую религию. Была Дарья — стала Джамиля; был Петр — стал Пересвет.

Если человеку при рождении дали одно имя, а при крещении — другое, то потом он сможет свое «мирское» имя поменять на церковное. По сути, допускается заменить Елену на Анну. Выглядит почти так же, как будто человек просто решил поменять имя по причине «не нравится», но тут будет обоснование, которое орган загс сочтет веской причиной.

Творческие люди, работающие под вымышленным именем, могут сменить официальное имя на этот псевдоним.

При вступлении в брак супруги решают, какую из фамилий оставить. Можно взять и двойную. При этом фамилия может состоять не более чем из двух частей (вроде Бонч-Бруевич или Мамин-Сибиряк). Если до брака один или оба супругов носили составную фамилию, то они сами решают, какие части их фамилий и в каком порядке будут использованы в их общей фамилии. Например, если браком сочетаются Мария Склодовская-Кюри и Никита Миклухо-Маклай, то вариантов у четы может быть минимум шестнадцать, — и это не считая права взять себе вообще стороннюю фамилию:

Склодовские, Кюри, Миклухо, Маклай, Склодовские-Кюри, Кюри-Склодовские, Миклухо-Маклай, Маклай-Миклухо, Склодовские-Миклухо, Миклухо-Склодовские, Склодовские-Маклай, Маклай-Склодовские, Кюри-Миклухо, Миклухо-Кюри, Кюри-Маклай, Маклай-Кюри.

У детей больше причин

Для перемены ФИО ребенка есть еще несколько причин. Скажем, если один из супругов зарегистрировал ребенка без учета мнения другого супруга, то потом (сроки отличаются для разных случаев) имя ребенка могут поменять как родители, так и сам ребенок.

Если ребенка официально нарекли одним именем, а фактически в семье называют другим, — это тоже удовлетворительная причина имя поменять. Такое нередко случается при созвучии имен: в свидетельство о рождении вписали Лия, а обиходно зовут Лиля; нарекли Елена, а вживую зовут Алёна; записали Оксаной, а зовут Ксенией, и так далее.

Если один из родителей сменил фамилию, то менять ее ребенку не обязательно. Но в случае когда сразу оба родителя взяли себе новую фамилию — то ее же придется присвоить и ребенку.

Собираем бумажки

К заявлению о смене имени, фамилии или отчества надо приложить документы, подтверждающие мотивацию и причины такой перемены, и две фотографии. Обращение рассматривают в течение месяца и, если вопрос будет решен положительно, сообщают об этом заявителю. У того есть месяц, чтобы зарегистрировать новое имя. За процедуру взимается плата в две базовые величины.

После этого надо будет также внести изменения в другие документы: водительское удостоверение, свидетельства о браке и рождении детей и так далее.

Менять личное имя, отчество и фамилию можно сколько угодно раз: в законе нет ограничений. Главное — каждый раз указывать действительно вескую причину для этого.