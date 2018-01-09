Сформирован новый состав правительства Польши
- 9.01.2018, 14:15
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(обновлено) Объявлен состав нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого.
В 12:00 по варшавскому времени в президентском дворце президента Польши Анджея Дуды состоялась церемония объявления нового состава кабинета министров, сообщает rp.pl.
Напомним, 8 декабря прошлого года новым премьер-министром Польши стал Матеуш Моравецкий, сменивший на этой должности Беату Шидло. В новом правительстве она заняла пост вице-премьера.
Обновленный кабинет министров, сразу же после торжественной церемонии, приступит к работе:
14:27
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул важность работы всей команды обновленного cостава кабинета министров.
«Мы находимся здесь не для почестей, а для того, чтобы служить Польше 24 часа в сутки», - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
14:25
Президент Польши поприветствовал обновленный состав кабинета министров. Анджей Дуда подчеркнул заслуги предыдущего правительства и заявил, что готов к плотному сотрудничеству с новым.
14:23
Анджей Адамчик возглавил министерство инфраструктуры.
Andrzej Adamczyk ministrem infrastruktury. pic.twitter.com/7jNvhKZY4H— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.
14:19
Новым главой МИД Польши стал профессор Яцек Чапутович.
Jacek Czaputowicz powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych. pic.twitter.com/pASiFpLb68— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.
Министерство обороны возглавил Мариуш Блащак.
Na stanowisko ministra obrony narodowej powołany został Mariusz Błaszczak. pic.twitter.com/B5b2Yw2YKX— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.
14:18
Генрик Ковальчик занял пост министра экологии.
Na stanowisko ministra środowiska został powołany Henryk Kowalczyk. pic.twitter.com/pCoqeNe9Um— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.
Иоахим Брудзиньский возглавил министерство внутренних дел.
Joachim Brudziński powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. pic.twitter.com/HZubzfrjes— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.
14:17
Лукаш Шумовский назначен министром здравоохранения.
Łukasz Szumowski ministrem zdrowia. pic.twitter.com/D2txXS3Xb8— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.
14:16
Ежи Кветиньский возглавил министерство инвестиций и развития.
Jerzy Kwieciński powołany na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju. pic.twitter.com/WFTsKAEKtA— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.
14:15
Свои посты покинули: глава МИД Польши Витольд Ващиковский, министр обороны Антони Мацеревич и глава министерства здравоохранения Константин Радзивилл.
14:14
Ядвига Эмилевич возглавила министерство предпринимательства и технологии.
Jadwiga Emilewicz ministrem przedsiębiorczości i technologii. pic.twitter.com/GGo4rF8Bcg— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.
14:13
Тереза Червинская заняла пост министра финансов.
Teresa Czerwińska powołana na stanowisko ministra finansów. pic.twitter.com/anGekB0NN8— Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.