Сформирован новый состав правительства Польши 9.01.2018, 14:15

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(обновлено) Объявлен состав нового правительства премьер-министра Матеуша Моравецкого.

В 12:00 по варшавскому времени в президентском дворце президента Польши Анджея Дуды состоялась церемония объявления нового состава кабинета министров, сообщает rp.pl.

Напомним, 8 декабря прошлого года новым премьер-министром Польши стал Матеуш Моравецкий, сменивший на этой должности Беату Шидло. В новом правительстве она заняла пост вице-премьера.

Обновленный кабинет министров, сразу же после торжественной церемонии, приступит к работе:

14:27

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул важность работы всей команды обновленного cостава кабинета министров.

Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

«Мы находимся здесь не для почестей, а для того, чтобы служить Польше 24 часа в сутки», - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Фото: wPolityce.pl/TVP Info

14:25

Президент Польши поприветствовал обновленный состав кабинета министров. Анджей Дуда подчеркнул заслуги предыдущего правительства и заявил, что готов к плотному сотрудничеству с новым.

Фото: wPolityce.pl/TVP Info

14:23

Анджей Адамчик возглавил министерство инфраструктуры.

14:19

Новым главой МИД Польши стал профессор Яцек Чапутович.

Jacek Czaputowicz powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych. pic.twitter.com/pASiFpLb68 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.

Министерство обороны возглавил Мариуш Блащак.

Na stanowisko ministra obrony narodowej powołany został Mariusz Błaszczak. pic.twitter.com/B5b2Yw2YKX — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.

14:18

Генрик Ковальчик занял пост министра экологии.

Na stanowisko ministra środowiska został powołany Henryk Kowalczyk. pic.twitter.com/pCoqeNe9Um — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.

Иоахим Брудзиньский возглавил министерство внутренних дел.

Joachim Brudziński powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. pic.twitter.com/HZubzfrjes — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.

14:17

Лукаш Шумовский назначен министром здравоохранения.

14:16

Ежи Кветиньский возглавил министерство инвестиций и развития.

Jerzy Kwieciński powołany na stanowisko ministra inwestycji i rozwoju. pic.twitter.com/WFTsKAEKtA — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.

14:15

Свои посты покинули: глава МИД Польши Витольд Ващиковский, министр обороны Антони Мацеревич и глава министерства здравоохранения Константин Радзивилл.

14:14

Ядвига Эмилевич возглавила министерство предпринимательства и технологии.

Jadwiga Emilewicz ministrem przedsiębiorczości i technologii. pic.twitter.com/GGo4rF8Bcg — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 9 января 2018 г.

14:13

Тереза Червинская заняла пост министра финансов.