Ксендз из Мозыря записал песню в стиле хардкор 6 9.01.2018, 14:32

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Евангелизационный проект Step Project выпустил новую песню «Мой Бог».

В жанре тяжелой рок-музыки католический евангелизационный проект Step Project выпустили трек «Мой Бог» на белорусском языке, сообщает katolik.life.

Авторами песни стали известный молодежи католический священник Александр Кононович, который сейчас служит в Мозыре и руководит евангелизационным проектом Step Project, и монахиня Вероника Козловская из ордена кармелиток от Младенца Иисуса. Сестра написала текст композиции, сообщают участники проекта на своей странице в соцсети.

Евангелизационный проект Step Project хорошо известен католикам Беларуси, музыканты выступают на различных фестивалях, активно записывают новые композиции - не только в жанре «металла».