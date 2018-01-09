«Хотели сэкономить на техосмотре при покупке авто – но пришлось платить дважды» 7 9.01.2018, 14:43

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Минчанин рассказал, как переплатил за невнимательность.

В Госавтоинспекции напоминают: с 1 января при смене владельца машины новому собственнику не придется заново проходить техосмотр — он перейдет «по наследству» от предыдущего хозяина. Но важно отнестись к процедуре очень внимательно, чтобы не переплатить. Читатель onliner.by Леонид рассказал, что ему с дочерью пришлось дважды оплатить услугу по переносу отметки. Почему так вышло?

Законодательство

Как сообщалось, с 1 января при покупке автомобиля вовсе не обязательно проходить техосмотр заново. Если предыдущий автовладелец прошел эту процедуру, то соответствующую отметку можно перенести. Данная норма закреплена в постановлении Совмина № 933 от 6 декабря 2017 года.

Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник «Белтехосмотра» переносит отметку в сертификат о прохождении

гостехосмотра. Кроме ситуации смены владельца, отметка также переносится при:

внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства;

выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра.

Основное условие для переноса отметки — подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Постановление вступило в силу с 1 января 2018 года.

За что придется заплатить

Теперь история Леонида и его дочери. Минчане дождались нового года, чтобы немного сэкономить при покупке автомобиля и не платить за техосмотр. На днях сделка была оформлена, осталось уладить момент с переносом отметки.

— Мы позвонили на диагностическую станцию и с удивлением узнали, что за перенос отметки о прохождении техосмотра необходимо заплатить 8 рублей 58 копеек, — рассказал мужчина.

На сайте РУП «Белтехосмотр» они выписали реквизиты для уплаты госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Оплатили указанную сумму в банке, после чего отправились на диагностическую станцию.

— На этом сюрпризы не закончились. Оказалось, что оплату мы произвели не на тот счет. А в банке нам отказались перевести деньги на нужный счет, — отметил мужчина. — Мы поняли, что вернуть деньги будет сложно, да и вообще сумма не стоит этих усилий. Поэтому просто заплатили еще 8 рублей 58 копеек уже на новый счет.

После этого оставалось только заполнить соответствующее заявление о переносе отметки о пройденном техосмотре.

— Потребовался паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, сертификаты — и все получилось, — рассказал наш читатель.

Правильные реквизиты для оплаты

В РУП «Белтехосмотр» пояснили, что указанная сумма — это оплата услуги по переносу отметки о пройденном техосмотре.

По словам нашего читателя, он не нашел на сайте РУП «Белтехосмотр» нужных реквизитов для оплаты этой услуги. Отметим, что на момент публикации вся необходимая информация на сайте есть. Ее можно найти во вкладке «Услуги» на боковой панели, а затем кликнуть на вариант «Перенос отметки».

При оказании услуг филиалами РУП «Белтехосмотр» в Брестской и Гродненской областях используются реквизиты данных филиалов.

Кроме того, как пояснил специалист «Белтехосмотра», физлица могут оплатить услугу в системе ЕРИП. Для этого нужно выбрать раздел «Прочие республиканские услуги», далее «Белтехосмотр» и «Услуга (перенос отметки)». Останется только ввести серию и номер свидетельства о государственной регистрации транспортного средства. Кстати, квитанция об оплате в этом случае не потребуется.